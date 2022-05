Na dan stavke se je oglasila Rosvita: Okrog nas je preveč smeti ...

Novinarji iz koordinacije novinarskih sindikatov RTV so začeli opozorilno stavko, pri čemer zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog. Na dogajanje se je posredno odzvala tudi dolgoletna novinarka RTV Rosvita Pesek, ki je na facebooku objavila citat Jurija Zrneca.

»Dogaja se, da lahko vsak počne vse. To se mi zdi zelo slabo. Morda gre za posledico družbenih medijev, prek katerih je lažje ustvariti vtis, da si strokovnjak na nekem področju, četudi v resnici nisi. Ta vpliv bi bilo treba omejiti. Okrog nas je preveč smeti ...«

Stavka, ki bo potekala do izpolnitve zahtev, se je začela danes. Med njihovimi zahtevami je nadalje umik »škodljivih sklepov programskega sveta, prav tako pa tudi dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na Radioteleviziji Slovenija (RTV)«. Stavka mora biti plačana, so še zapisali.