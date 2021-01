Na dan pogreba je izšla njena zadnja pesem

Če v Sloveniji ne bi bili še vedno v primežu epidemije in strogih omejitvenih ukrepov, ki ne omogočajo prehajanja meja občin in regij brez utemeljenega razloga, bi se včeraj na pokopališču v Laškem zagotovo trlo znanih ljudi, predvsem številnih glasbenikov, s katerimi je Laščanka Viktorija Petek, pevka in voditeljica, v svojih 53 letih življenja stkala pristne vezi. Tako pa so prišli le redki, med njimi Dušan Zore, njen nekdanji življenjski sopotnik, a do zadnjega njen iskreni prijatelj, s katerim sta še vedno sodelovala. V njegovem studiu Napoleon je preživela nekaj ur še dva dni pred s...