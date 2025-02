Damjan Murko praznuje okrogli rojstni dan! Ne boste verjeli, katerega politika je povabil

Slovenski estradnik in pevec Damjan Murko je 5. februarja dopolnil okroglih 40 let, ob tem pa je sledilce na instagramu z zgodbo presenetil Zmago Jelinčič Plemeniti. Vodja SNS, znan po svojih brezkompromisnih izjavah in ostri retoriki, je s pevcem očitno v precej boljših odnosih, kot bi morda pričakovali.

Na objavljeni fotografiji, ki je hitro požela veliko pozornosti, sta Murko in Jelinčič videti prava prijatelja, ob njiju je še Murkova žena Maja, vsi trije pa se široko smejijo. Politik se je očitno na praznovanju resnično sprostil, saj lahko na naslednji fotografiji vidimo, kako na lice poljublja pevko Alyo. Njej je sicer pripadla čast, da je slavljencu zapela rojstnodnevno pesem.

Damjan Murko in Zmago Jelinčič v prijateljskem objemu. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Presenetljivo prijateljstvo?

Združitev med svetom estrade in politiko je vedno zanimiva, a takšne povezave nihče ni pričakoval. Medtem ko je Murko v slovenski javnosti znan kot kralj samopromocije in medijske provokacije, Jelinčič velja za nepredvidljivega politika z ostrim jezikom.

Zmago je poljubil pevko Alyo, ki je Damjanu Murku zapela za rojstni dan. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Videti je, da ne gre za naključno srečanje, temveč zasebno praznovanje Murkovega jubileja. Vsekakor je fotografija sprožila številna ugibanja, kako dolgo že prijateljujeta.

Kdo ve, morda se v prihodnosti obeta še kakšno nepričakovano sodelovanje?