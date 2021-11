Znana Slovenka Murka označila za smrdljivega kmeta

Mariborčanka Carmen Osovnikar je že v resničnostnem šovu Sanjski moški dokazala, da je ženska brez dlake na jeziku, njeno neposrednost pa smo doslej lahko občutili tudi v šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame. Tokrat pa je svoj bes zlila na štajerskega slavčka Damjana Murka, ki se je tako kot Carmen udeležil odprtja optike.

Svetlolaski je stopil na žulj. FOTO: MEDIASPEED.net

Mariborčana sta se zapletla v pogovor in takoj ugotovila, da sta po horoskopu oba vodnarja. Ko je že kazalo, da bosta zabavo preživela v prijateljskem vzdušju, se je zgodila katastrofa – Damjan je Carmen zalil z vodo. Vražja dama je znorela in ga obtožila, da jo je polil zanalašč. Da je to njegov način, kako išče pozornost, da se piše o njem. Nadaljevala je, da ji je to naredil na njenem šovu in da je lahko vesel, da mu ni prisolila klofute, nato pa besno odkorakala iz optike in Murka označila za smrdljivega kmeta. Po hudem prepiru mu je še zabrusila, naj prek nje ne išče pozornosti. Prepričana je tudi, da se je odprtja udeležil le zato, da bi si naredil reklamo, čeprav je slišala, da naj bi imel takrat nastop in se mu ga ne bo uspelo udeležiti.