Ljubezni v šovu ni našla, zdaj dela za Janševe (FOTO)

Gotovo se Katje Šivec spomnite iz priljubljenega resničnostnega šova Poroka na prvi pogled, ki so ga predvajali na Planet TV. Je arhitektka in oblikovalka, ki v prostem času slika akvarele.

Katja Šivec. FOTO: Planet TV

Dama, ki odkrito in na glas prizna, da je spolnost zanjo izjemno pomembna, je bila v mlajših letih prava igralska zvezda, ki je snemala z največjimi imeni slovenske igralske scene.

Brez komentarja Ko smo Katjo Šivec vprašali, ali je že našla srečo v ljubezni in kako je zadovoljna s službo v parlamentu, smo dobili kratek odgovor: »Zahvaljujem se za vaše sporočilo, a izjave na vaše vprašanje ne bi želela dati.

Hvala za razumevanje in vse dobro vam želim.«

»Imela sem to srečo in čast, da sem stala ob boku legendam slovenskega filma in gledališča, kot so Štefka Drolc, Demeter Bitenc, Dare Valič, Radko Polič, Judita Zidar, Marko Okorn in drugi,« je pred leti povedala za revijo Suzy.

Katja Šivec FOTO: FB Katje Šivec

A zdaj se je znašla v popolnoma drugih vodah, že nekaj časa je v politiki. Skrbi namreč za dobre odnose z mediji v poslanski skupini SDS.