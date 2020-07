Mož Savine Atai kot otrok živel v avtomobilu

Mednarodna mojstrica obrazne joge in avtorica številnih knjig, ki učijo o tem, kako skrbeti za svojo notranjo in zunanjo lepotoje tokrat na facebooku predstavila video, v katerem je nastopil njen mož. Ob tem je razkrila tudi, da njen življenjski partner, s katerim sta si večno zvestobo obljubila letos spomladi, ni imel lahkega otroštva.»Z mojim možem Garrettom med drugim deliva strast do skrbi za zdravje. Oba sva imela izredno travmatično otroštvo, ki je pustilo posledice tudi na najinem zdravju. Garrett je kot deček nekaj let živel v avtomobilu, kar je vplivalo na to, da so med medicinskim testom leta kasneje ugotovili najvišje mogoče vrednosti določenih težkih kovin v njegovem organizmu in se podal na pot sistematičnega in poglobljenega 'detoksa', regeneracije in obnove hormonskega sistema,« je zapisala.Savina je razkrila tudi, da ima 10 let starejši Garrett pri petdesetih »višje vrednosti testosterona kot 18-letniki ter prekipeva od zdravja in energije«.