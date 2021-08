Mož Saše Lendero priznal, da je počel nekaj, kar ni bilo primerno za njegovo hčerko

insta si nedavno tudi uradno obljubila zvestobo na veličastni poroki , zdaj pa uživata poletje. No, Miha tudi izgublja živce. Vsaj v četrtek jih je več kot očitno. Spremljal je polfinalno tekmo Slovenije in Francije in ob tem izrekel kopico neprimernih besed. Na instagram se je tako pošalil (nelektorirano): »je dons slišala toliko kletvic, da ji morm ušesa sprat. Sploh ne vem, če bi se v avto vsedu…«Verjetno pa ni bil edini, kajne?