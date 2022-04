Mož Alenke Bratušek nam je razkril pretresljivo izkušnjo: Pred leti mi je žena rešila življenje

V predvolilnem času na spletnem portalu pripravljamo pogovore z življenjskimi sopotniki oziroma sopotnicami predsednic in predsednikov strank, ki imajo, sodeč po anketah, največ možnosti, da prestopijo parlamentarni prag. K sodelovanju smo povabili vse, tokrat pa objavljamo pogovor z Mitjo Cvjetičaninom, soprogom Alenke Bratušek. Kot nam je zaupal, se javnosti ne izpostavlja preveč rad, a je tokrat naredil izjemo.

Cvjetičanin je prvič javno spregovoril o pretresljivi izkušnji izpred nekaj let, ko mu je soproga rešila življenje. Izvedeli smo tudi, da se po zajtrku za nekaj minut rada vrne v posteljo, če ji to seveda čas dopušča. Včasih pa se ne more upreti nakupu novih čevljev ...

Katera je po vašem mnenju najbolj pozitivna lastnost vaše soproge in kaj vas pri njej razjezi?

Njena najboljša lastnost je vsekakor poštenje in to, da se za tisto, v kar verjame, bori do konca. To zadnje me včasih kdaj tudi razjezi, če najini pogledi na kakšno temo niso čisto enaki. Vsekakor pa je njenih pozitivnih lastnosti ogromno, sicer ne bi bila skupaj že celih 34 let.

Se je vajin odnos spremenil po njenem odhodu v politiko? Kako?

Moja Alenka vsako delo jemlje odgovorno in vsako delo jo polno zaposli. S tega vidika se premik v politiko v našem življenju ni preveč poznal. Seveda pa je bilo v času, ko je bila predsednica vlade, naše življenje drugačno. Če imaš v družini prepoznavno osebo, si del tega tudi ti. Ko se je odločila za politiko, smo se dogovorili, da nas – preostalih članov družine – ne izpostavlja preveč, in tega se drži. Z majhnimi izjemami, kot je tale intervju.

Se zna sprostiti v prostem času ali službo »nosi domov«?

Politike in službe ne nosi domov, velikokrat več izvemo s televizije kot od nje, kar se tiče politike. Prav volilna kampanja je čas, ki ga doma najbolj občutimo. To je že njena četrta volilna kampanja, ki jo izvaja zelo intenzivno. Veliko se druži z ljudmi, veliko je soočenj, zato je ta mesec manj časa za nas in za druženje s prijatelji.

Alenka Bratušek z možem Mitjo na Triglavu. FOTO: Osebni arhiv

Družina vsekakor čuti, če je človek dejaven, kot to velja za Alenko. Najina otroka sta danes že odrasla. Ko sta bila manjša, smo imeli pomoč moje mame, tako da Alenki nikoli ni bilo treba biti v skrbeh, če se je kakšen sestanek podaljšal ali če je prišlo v službi do nepredvidenih zapletov. Če se le da, si vikende vzame proste in jih preživimo skupaj.

Kdaj vam je nazadnje poklonila kakšno darilce?

Za novo leto.

Ali zna kuhati?

Kuhati zna – in to zelo dobro. Vikend je čas, ko si vzame čas in skuha za nas. Moram pa dodati, da tudi hči odlično kuha in je že kar malo tekmovanja, katera od njiju kakšno stvar naredi boljšo. Palačinke pa so nekaj, kar tudi prijatelji poznajo kot Alenkino specialiteto. Še posebej dobre so, če jim dodamo njeno domačo marmelado, ki jo naredi vsako leto. Njena najljubša je slivova.

Kaj je bila najbolj romantična stvar, ki jo je naredila za vas?

Mogoče bo zvenelo čudno in ne ravno romantično, ampak pred leti mi je rešila življenje. Tako so mi vsaj povedale medicinske sestre v bolnišnici. Imel sem prometno nesrečo, na kolesu me je zbil avto in zlomili sta se mi obe kosti v spodnjem delu noge. Nič kaj huda poškodba, operacija, vijaki v nogi in vse bi moralo iti hitro na boljše. Meni pa se je stanje vsak dan slabšalo. Vsak dan sem bil bolj omotičen in slaboten. Alenka je hodila k meni dvakrat na dan in nikakor se ni sprijaznila, da sem takšen od nesreče, ampak je zdravnikom vsak dan težila, da je z mano nekaj narobe. Verjetno jim je šla hudo na živce, ampak na srečo ni nehala. Še pravi čas so ugotovili, da imam pljučno embolijo, ukrepali in rešili moje življenje. Bil je zadnji trenutek za ukrepanje.

Ali vaju je ta življenjska preizkušnja še bolj povezala?

Pomembno, da je bil konec tak, kot je bil. Glede na to, da sva skupaj že 34 let, je očitno kar veliko stvari, ki naju povezujejo.

Katera je njena najljubša razvada?

Taka majhna razvada je, da se – če ji čas dopušča – po zajtrku, ki ga pojé vsako jutro, za nekaj minut rada vrne v posteljo in tam prebere novice. Sicer pa se kakor marsikatera ženska ne more upreti nakupu čevljev, če so ji zelo všeč, ne glede na to, da jih ne potrebuje. Opažam pa, da je tega v zadnjih letih vse manj.

Kakšno glasbo posluša v avtu?

Ni hudo izbirčna pri glasbi, posluša lahko marsikaj, ne mara pa, da je glasba v avtu preveč na glas. Oliver Dragojević in še kakšen dalmatinski melos bi po moje zmagala, če bi morala glasovati, kaj najraje posluša.