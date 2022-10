Monika zabrusila Aljažu: »Ker ti meni nisi nič!«

V tokratni oddaji so bili v igri kamenčki s posebno močjo, ki jih je najintenzivneje iskala Maja. Njen trud se je na koncu obrestoval, saj je razvozlala namig, ki ga je našla v okvirju: »Glej pojavo z eno glavo, se šopiri in se važi. Z eno nogo vso majavo, tam stoji kot mož na straži.« Kamenčka sta bila skrita med zeljnimi glavami, česar pa Maja ni takoj ugotovila. To je ni oviralo pri tem, da se ne bi na koncu oddaje pohvalila s svojimi sivimi celicami. Ob koncu glasovanja je namreč povedala, da se nje in Monike Aljaž verjetno boji, sa daj sta inteligentni.

Aljaž seveda naklepa po svoje, kot smo ga vajeni že iz prejšnje sezone. Soočil se je z Moniko in ji očital, da mu je lagala v oči, da Maja nima kamenčkov. Ta se ni zmedla in mu je iskreno povedala, da pač ni želela izdati Maje, ter mu zabrusila: »Ker ti meni nisi nič!« V nadaljevanju oddaje je njen pogum izpuhtel neznano kam, saj se je zlomila, tolažila pa jo je Maja.

Danijela je druga dvobojevalka

Prvi so drugo dvobojevalko izbirali člani Denisove družine. Izbrali so Danijelo, ki pa ni bila videti kaj preveč zaskrbljena. Potolažila se je, da nekdo pač mora v areno.