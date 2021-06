Molkova: To smo bili mi. Dveh žal ni več

Priljubljena televizijska voditeljicaima na preteklost lepe spomine, ki pa jih rada tudi deli s svojimi sledilci na facebooku. Te dni je objavila črno-belo fotografijo iz njenega otroštva, na kateri je še deklica. Ob njen sta tudi že pokojna starša in starejša sestra Tina.»Družina. To smo mi. Bili. Dveh žal ni več. Smo pa še vedno ... In tista, tamala, ki se ji zdi tudi fotografiranje smešno in ki ji novi sprednji zobje še niso zrastli, sem jaz. Mi je všeč, ko vidim, da me je vse tudi zabavalo. Čeprav so mi očitno spet eno 'špangico' nadeli v lase. Moji ljubki sestrici Tini pa ne več. Ne vem, a se je uprla, ali pa so starši to nekako z leti povezali ...,« je zapisala Molkova.Prijatelji na facebooku so ji zapisali, da se njenega očeta spominjajo in da je bil šarmanten gospod. To jim je pritrdila tudi Molkova, ki je zapisala: »Vem, vem, znal je šarmirati. Tudi vidim, kakšne fensi čeveljce si je obul. In kako mojstrsko je prekrižal noge«.Oče je, kot je nekoč zapisala, bil bolj strog in tisti, ki je uvajal disciplimo, medtem ko se je mamavselej trudila, da bi jo razumela, in ji celo pustila odprt balkon, da je lahko zvečer splezala domov.