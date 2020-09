Mokra Helena navdušila, komentirala tudi Petra Krčmar (FOTO)

Helena Blagne in komentar Petre Krčmar. FOTO: Instagram/helena Blagne

si je že davno prislužila naziv dive med pevkami na slovenski estradi. In čeprav se na njej z leti pojavljajo vedno nova imena, Helena ostaja ena najbolj priljubljenih in prpeoznavnih slovenskih pevk. Da ji zob časa ne pride do živefa dokazuje vedno znova tudi z objavami na družbenih omrežjih.Preberite tudi:Tokrat je (ponovno) navdušila z objavo v kopalkah. Z mokrimi lasmi se v bazenu predaja sončnim žarkom, oboževalci pa so nad footgrafijami navdušeni. Za 56-letnico imajo samo persežke: kraljica, lepotica, grška boginja. Eden izmed oboževalcev je bil posebej navihan in je pod fotografijo zapisal: Mokrota je čez vse.Fotografije pa sta komentirali tudi voditeljica z nacionalke Ana Tavčar, ki je Heleno označila za Divo, in voditeljica z naše največje komercialne televizije POP TV Petra Krčmar, ki je pevki polaskala: Najlepša. Dodala je še nekaj poljubčkov in srce, Helena pa ji je odgovorila z emotikonom metulja in srca.Helena je pred časom oboževalcem razkrila, kako jo je opeklo sonce v kopalkah , ko je še pred epidemijo koronavirusa pri nas uživala na Tajskem.