Mokra dekleta so si privoščila zabavo: padel je udarec po zadnjici

»Moker si, drgneš in se 'drajsaš'«



Dominik šokiral vse

Na kmetiji je napočil dan, ko je gospodaricaprišla ocenit delo tekmovalcev. Bila je navdušena nad redom v sobah in kopalnici, presenetili so jo s pašnikom, ki so ga postavili, čeprav niso dobili te naloge. Ocenila je, da si zaslužijo ne pet, ampak šest zvezdic, nad čimer so bili tekmovalci navdušeni. Glava družineje Nadi celo dal poljub na lice.Medtem ko je Nada razmišljala, s čim jih bo nagradila, pa so se tekmovalci lotili malenkosti, s katerimi ni bila najzadovoljnejša. Ženske so se lotile čiščenja traktorja in moški so imeli kaj videti, ko so se v kratkih majicah in premočene plazile po tem nepogrešljivem orodju za kmete.je priznala, da traktor sploh ni bil umazan, ampak so se ga lotile bolj zato, da so se osvežile in popestrile dan. Navihani Lina insta začeli umivati noge, ki je uživala: »Moker si, drgneš in se 'drajsaš'.« Tjaša je tudi lopnila Lino po zadnjici, ta pa je dejala, da bi raje videla, da bi jo, saj ga zelo pogreša.je priznal, da bi bil zelo rad na mestu traktorja, tako da bi 'obdelale' njega.Pred prvo borbo v areni sta se dvobojevalca podala v kajžo. Pred odhodom jepriznal, da ne gre spat v kajžo, kar je kasneje sporočil še preostalim članom družine. Družina je bila šokirana, češ da pravila so pravila. V kajžo je nato odšel samo, ki se mu ni zdelo prav, da Dominik ni hotel v kajžo, prav tako zadnje tri dni sploh ni hotel delati.