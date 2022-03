Mojca Mavec razkriva šest najljubših kotičkov, ki jih je vredno obiskati

Osojsko jezero

Ali katero koli jezero blizu koroških Slovencev. Ker premalo poznamo kraje v svojem zamejstvu ali vsaj njihova slovenska imena. Pojdimo v Videm, in ne Udine, obiščimo Gradec, in ne Graz, ali vsaj s prstom na zemljevidu poiščimo Monošter. In kako lep je občutek, ko prestopiš državno mejo in si še vedno med svojimi ljudmi, ki govorijo tvoj jezik ...

