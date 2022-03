Mojca Lukan, Inštitut 8. marec: Doseči želimo pravičnejši svet

Inštitut 8. marec je doslej dosegel marsikaj: vložili so zakon za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva po modelu 'ja pomeni ja', z referendumom so preprečili, da bi začel veljati škodljiv zakon o vodah, nato so prebivalcem in prebivalkam Anhovega zagotovili sredstva za izgradnjo vodovoda, zaradi katerega bodo končno dostop do pitne vode dobili tudi oni.

Zdaj pa je pred njimi še ena pomembna naloga: pripravili so nov 'veliki zakon', s katerim želijo odpraviti nekatere škodljive zakonske spremembe, ki jih je sprejela trenutna oblast. »Z vsako akcijo in pobudo, ki jo v Inštitutu izvajamo, želimo doseči to, da bi bil svet malo lepši, prijaznejši ali pa pravičnejši, kot je bil pred tem,« pojasnjuje Mojca Lukan.

