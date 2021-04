Mojca Fatur: Spraševala sem se, ali naj vztrajam zavoljo ideje družine

Dobiva se pod Rožnikom. A preden se zares spomniva, da sva se srečali zato, da ji v nekem trenutku pomolim pod nos snemalnik in ji začnem postavljati vprašanja, mine ura hoje in svet šviga mimo, kot da imava na voljo ves čas tega sveta. To je. Ne samo igralka, temveč bitje, s katerim je lepo šteti minute in ure. Osemnajstletna je igrala v filmu V leruin dobila nagrado Stopova igralka leta. Med snemanjem je izvedela, da je sprejeta na AGRFT. Takrat se je začela oblikovati igralka, katere moč je zlagoma vse večja. Ne le v poklicu umetnice, temveč predvsem neizprosne iskalke resnice.Preberite več na onaplus.si