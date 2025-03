Modrijani: To ni bilo humano

Modrijani na turneji, ki jo bodo to soboto sklenili z zadnjim koncertom na Jesenicah, zaznamujejo 25 let glasbenega delovanja. Na vseh koncertih so jih in jih bodo tudi na zadnjem spremljali odličen Godalni kvartet Allegria, brata Sotošek iz glasbene družine Sotošek, Matic na klarinetu in Miha na trobenti, ter producent Martin Juhart, ki z Modrijani ustvarjajo priredbe in iskrene zgodbe. Zdaj pa so Modrijani oboževalcem že sporočili težko pričakovano novico, da se vrača Noč Modrijanov. Ne še letos, ampak prihodnje leto, in bosta, kot običajno, dve. Znana sta že datuma, in sicer 24. in 25. sep...