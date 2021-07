Modrijani te dni vriskajo zelo na glas

Letošnje poletje je, kar se tiče sproščenosti, kljub koronavirusu, ki je tako zelo zagrenil življenja tudi številnim glasbenikom, vendarle malo bolj optimistično. In vsaj koncerti so se začeli, čeprav se morajo odvijati pod pogoji, ki jih določa NIJZ. Tudi Modrijani so jih nekaj že imeli, še nekaj jih bo v prihodnjih dneh. Razveseljuje dejstvo, da jih organizatorji dogodkov že vabijo na različne konce Slovenije. Zato imajo Modrijani, Franjo in Peter Oset, Rok in Blaž Švab, Sergije Lugovski, že nekaj razlogov, da spet veselo vriskajo.



No, pravzaprav je razlog za to še eden. V teh dneh so namreč izdali novo vižo, v turbo verziji z naslovom Ni Slovenca, ki ne vriska, ki je očitno na dobri poti, da postane poletni hit, saj je že po prvih taktih jasno, da je pesem več kot primerna za poletne žure in sproščeno druženje.



Zanimivi so tudi njeni avtorji, to so modrijan Rok Švab, kantavtor Aleksander Jež in Zvone Tomac, sicer član skupine Kingston. Zares nenavadna kombinacija glasbenih prijateljev, ki pa očitno zelo dobro vedo, kakšen melos morajo ponuditi poslušalcem, da jih v hipu navdušijo. In svoje izkušnje in znanje jim je več kot očitno uspelo združiti v skladbi. Videospot zanjo je namreč v minulem vikendu na youtubu zabeležil več kot 103 tisoč ogledov. Po izredno uspešnih priredbah Rock me in Huda ura rock nažiga so torej Modrijani z glasbenimi prijatelji ustvarili še eno pesem, s katero se veselijo boljših časov in upajo, da se bo nova viža slišala na zabavah s prijatelji ali ko bomo navijali za naše športnike.

