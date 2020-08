Modrijane so obiskali inšpektorji, to so ugotovili

Blaž Švab se z metrom v roki sprehaja med stoli in pazi na primerno razdaljo. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

Kot glasbeniki smo dolžni skrbeti za dobro počutje ljudi.

ininterso že dodobra prebili led s svojimi intimnimi koncerti, ki so posledica pandemije koronavirusa. Če se ne bi uklonili in se odločili za koncerte na prostem, na katerih se lahko zbere največ 500 ljudi, bi letošnje poletje lahko le sedeli doma. A znajo stopiti skupaj, tudi delo jim ni tuje, saj imajo ogromno izkušenj že s pripravami dvoran za svoje Noči Modrijanov.Doslej so koncerte intimno pripravili že v Novem mestu, Ždinji vasi, Krškem, Brestanici, najbolj pa so se veselili nastopa na Primorskem. Enega so pripravili na naši Obali, konkretno v Avditoriju Portorož, drugega pa dan pozneje, minulo soboto, v Vipavi. Ta četrtek prihajajo še v park Gradu Štatenberg, v petek bodo muzicirali v domači Dobrni. Seveda fantje upajo na lepo vreme, saj strehe nad glavo obiskovalcem ne morejo ponuditi, pa če bi si tega še tako želeli.»Kot glasbeniki smo dolžni skrbeti za dobro počutje ljudi, saj so oni tisti, ki nastope tudi plačajo, zato jim moramo biti za zgled. In skrbeti za lastno in njihovo zdravje,« je že pred prvimi koncerti poudaril frontman Blaž Švab. Minulega vikenda na Obali se je še posebno veselil harmonikar Rok. »Morje, sonce, dobra hrana, družba in odličen glasbeni koncert, kaj bi si še želeli več,« je zapisal na facebooku.»Minuli vikend nas je v Portorožu in Vipavi obiskala tudi zdravstvena inšpekcija in podrobno pregledala, kako izpolnjujemo navodila, ki smo jih dobili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. In za oba dogodka so podali mnenje, da v celoti izpolnjujemo vsa priporočila, da smo pri organizaciji lahko za zgled drugim in da je vse urejeno zelo pohvalno,« nam je razkril Blaž Švab. In dodal, da si pohvalo zaslužijo tudi obiskovalci, ki vestno in z razumevanjem sprejemajo in izpolnjujejo priporočila.»Za to smo jim res hvaležni in upamo, da bo tako ostalo,« je vesel Blaž. V resnici Modrijani sami postavljajo stole, merijo razdaljo med njimi, prevažajo težke bokse in postavljajo celotno ozvočenje. Redarji pri vhodu skrbijo le za to, da se obiskovalci ne nagnetejo preveč skupaj ter da se ob vstopu na prizorišče razkužijo. Potem se lahko zgolj še prepustijo glasbi in uživajo.