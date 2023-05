Modrijan Švab na medenih tednih s svojo Petro: poglejte, kam je odpotoval

Harmonikar Modrijanov Rok Švab je sredi aprila praznoval 39. rojstni dan, kar je bil nedvomno odličen razlog za slavje in sprostitev v dvoje. Z ženo Petro, s katero sta si večno zvestobo pred številnimi prijatelji in sorodniki obljubila lani, sta se namreč brez otrok, sina Staša in hčerke Nejli, odpravila na Maldive.

V vroče kraje pa sta se odpravila še z enim posebnim razlogom – končno sta dočakala medene tedne, o katerih sta sanjarila zadnje mesece. Ker pa je Rok zapriseženi ljubitelj harmonike do konca svojih dni, je tudi na drugem koncu sveta raztegoval meh in s svojim igranjem navduševal številne domačine in turiste. Tokrat si med poziranjem za simpatično fotografijo morda res ni privoščil brizganca ali osvežujočega napitka iz hmelja, se je pa zato osvežil s svežim kokosom.