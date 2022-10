Modrijan Rok je poročen!

»Danes je za nas poseben dan. Modrijani smo pred nekaj minutami poročili našega Roka in njegovo izbranko Petro. Obema na skupni poti želimo vsega veliko, največ pa ljubezni. Hvala, da smo lahko bili del vajine zgodbe.« Tako so Modrijani v soboto, 1. oktobra, sporočili veselo novico, da so v zakonski stan oddali še enega svojega člana.

Seveda ne katerega koli, temveč harmonikarja Roka, ki je obenem avtor velike večine njihovih uspešnic, melodije, takšne, ki zmagujejo na festivalih, pa Rok, ki izdeluje tudi harmonike vox in ima veliko učencev, ki se pri njem učijo igranja, komponira tudi za druge ansamble. Uradna slovesnost je potekala na Starem gradu v Celju, kjer sta mladoporočenca, ki pa sta že oče in mama pet let in pol starega sina Staša ter štiriletne hčerkice Nejli, doživela grajski sprejem. Zanj so poskrbeli člani Kulturno-umetniškega društva Galiarda, tudi Herman Celjski in Barbara Celjska, ki so v svojih srednjeveških oblačilih vselej prava paša za oči.

Da se s poroko modrijana Roka in njegove Petre po več kot 30 let poslavlja s poročne scene, pa je na družabnem omrežju razkril Konjičan Andrej Pratnemer, ki se je zapisal videoprodukciji in je za različne narodno-zabavne ansamble, tudi Modrijane, posnel veliko videospotov. »Ko sem v 90. letih prvič posnel poroko, so bili vsi pari starejši od mene. No, danes so vsi mlajši. Hvala vsem, ki ste mi zaupali poročni dan, bilo je ogromno lepih trenutkov in vsi bodo ostali v lepem spominu. 1. oktober 2022 pa je datum, ko sem še zadnjič sukal kamero v ta namen za moja dobra prijatelja Roka Švaba in Petro Mesarič. Sicer pa ostajam za kamero za druge žanre: videospote, promocijske videe, evente itd.,« je zapisal Pratnemer. Zanimivo je, da sta septembra letos svojo prvo okroglo, desetletnico poroke proslavila basist modrijanov Franjo Oset in njegova Marina, sicer hčerka znanega glasbenika Mira Klinca, ki je tudi pevka.

Modrijani so bili v soboto na poroki svojega Roka. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

S Franjem pogosto nastopata kot duet na poročnih pa tudi pogrebnih slovesnostih. Slabo leto po poroki sta se Franjo in Marina razveselila prvorojenke Helene, pred šestimi leti pa še sina Gabrijela. Zakonskega stanu pa še ni okusil njegov brat, kitarist Peter Oset, kar pomeni, da Modrijane v bližnji prihodnosti čakata še najmanj dve poroki. Še najtežje čakamo, da jo bo oznanil Blaž Švab, ki je tudi že postal očka sinu Levu. Ta se je rodil februarja 2020, tik pred začetkom pandemije. Mlada družinica pa se je zaradi tega, da več časa preživi skupaj, nedavno iz Oplotnice preselila v Ljubljano, pod Šmarno goro. In še to: čisto vsi modrijani so svoje boljše polovice spoznali na katerem od svojih koncertov. Prav tako so se na njihovih koncertih, tudi veselicah, spoznali številni drugi Slovenci. Roku in Petri pa tudi iz uredništva Slovenskih novic iskreno čestitamo.