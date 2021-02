Modrijan Blaž Švab ima novo

Harmoniko bo vzela v roke in nanjo zaigrala Lucija Selak, sicer pevka Ansambla Saša Avsenika. FOTO: MOJCA MAROT

Produkcija take oddaje je resda zahtevnejša, a bo imela tudi zato poseben čar in adrenalin.

Drugi petek v marcu bomo lahko na prvem programu Televizije Slovenija prvič spremljali novo razvedrilno oddajo s preprostim naslovom V petek zvečer, ki jo bosta vodila že znan obrazin, bolj znana kot radijska voditeljica na radiu Antena in plesalka, ki smo jo že lahko videli v kar nekaj muzikalih.Oddaja bo prijetna osvežitev v razvedrilnem programu TV Slovenija, saj v njej voditelja ne bosta gostila zgolj glasbenikov, pač pa bo prostor odmerjen tudi humorju, med glasbeniki bo prisotne nekaj zdrave tekmovalnosti, videli bomo tako legende kot številne mlade pevske zvezde in glasbene upe.»Rdeča nit oddaje bo izključno slovenska glasba, od legendarnih hitov zabavne do narodno-zabavnih skladb, ki so nastale in bile priljubljene pred 30 leti, ko je nastala tudi naša država, katere 30-letnico praznujemo prav letos,« razkriva Blaž Švab, ki bo imel ob sebi novo, mlado sovoditeljico, študentko marketinga in odnosov z javnostmi.»To bo tudi oddaja, v kateri se bo pelo in igralo v živo. Produkcija take oddaje je resda zahtevnejša, a bosta tudi zato prisotna poseben čar in adrenalin. Na začetku bo sicer dogajanje še malo okrnjeno, saj epidemije še ni konec, a v zraku je čutiti optimizem, da bo iz tedna v teden boljše,« je optimističen Švab in z njim tudi vsa ekipa. Ko bo to spet mogoče, bodo povabili tudi goste iz tujine.»Čaka nas veliko dela, ki pa se ga že zelo veselimo. Ne nazadnje bomo priča številnim presenečenjem in sodelovanju med glasbeniki, ki jih doslej še nismo videli skupaj peti na odru,« je še nekoliko skrivnosten Švab. Kljub temu nam je uspelo izvedeti, da bodo že v prvi oddaji skupaj zapeliin člani Ansambla Vikend, in topesem Čebelar, ki se je, tako kot Slovenija, rodila pred 30 leti. Ponarodelega Veselega Ribničana pa bodo zapeliin(sicer pevka Ansambla Saša Avsenika), ki bo zaigrala tudi na harmoniko. »Glasbeniki bodo med seboj tudi tekmovali.In s Spogledljivkose bodo prvi pomerili trije izjemni basisti(Ansambel Toneta Rusa),(Ansambel Vikend) in(eks Nemir, zdaj Ansambel Vrt), ki bodo poskušali s svojim basom priti kar najnižje. Vsega pa seveda še ne smemo razkriti. In kaj o svoji novi vlogi pravi Melani Mekičar?»Vodenje nove zabavnoglasbene oddaje z Blažem zame predstavlja velik korak naprej v moji karieri in hkrati tudi izziv. A sem povsem mirna, ker vem, da je ekipa, ki ustvarja, dobro naoljen in izkušen stroj, zato se od njih učim in se bom še naprej. Nasvete in napotke dobivam od najboljših v poslu in od njih srkam dragoceno znanje,« sklene Mekičarjeva, ki komaj čaka, da se oddaja zares začne.