Modni vrhunec celjskih dijakov (FOTO)

Dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celje so v Narodnem domu pripravili modno revijo lastnih kreacij trendovskih oblačil in frizur. Dogodek so poimenovali Modni vrtinec pod celjskimi zvezdami, na njem pa je sodelovalo približno 50 mladih, večinoma dijakov zaključnih letnikov, ki so z javno predstavitvijo hkrati odkljukali tudi del pogojev za poklicno maturo. Pri reviji so sodelovali dijaki smeri frizer, frizerski tehnik in ustvarjalec modnih oblačil.

Tudi modra je kraljevala na pisti.

Poseben del večera

Na dogodek so se intenzivno pripravljali zadnje tri mesece. »S tem, ko dijaki javnosti svoje izdelke predstavijo, jih tudi osmislijo. Zanje je to posebno doživetje in izkušnja, saj se naučijo preizkušati oblačila, delati z manekenkami, ličiti v zadnjem trenutku, skratka izkusijo ves tempo za odrom,« o tem, čemu je priprava takšnega dogodka ključna, razloži ravnateljica Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Saša Silovšek. Sicer pa so bili rdeča nit modnega vrtinca letni časi in barve. Pripravili so šest izhodov v kreacijah oblačil in urejenih pričeskah. Med drugim so predstavili lastne kreacije dnevnih oblačil, večernih oblek, obleke za posebne priložnosti, pa tudi XXL oversized oblačila. Poseben del večera je bila samostojna predstavitev kolekcije nadarjenega dijaka Grege Štora, ki je svojo kolekcijo poimenoval Destrukcija.

Predstavili so tako oblačila kot tudi pričeske in nasploh celostno podobo.

»Z njo sem želel pokazati, kako so oblačila narejena in kako jih lahko nosimo drugače od njihovega primarnega namena. Hlače, na primer, tudi kot majico in obratno. Sem perfekcionist, in ker ne more biti vedno vse popolno, so bile priprave zame kar stresne. A sem res hvaležen za priložnosti, da lahko izrazimo vse svoje ideje in jih pokažemo javnosti,« je povedal Grega. Dijake zdaj čaka opravljanje poklicne mature, po njej pa jih, po poročanju Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celje, številni delodajalci, ki so bili navdušeni nad videnim, že nestrpno pričakujejo na delovnih mestih.