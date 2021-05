Modni kiks Janše, ki ga delajo številni moški (FOTO)

Debeli prestolonaslednik

Nenapisano pravilo odpetega spodnjega gumba naj bi segalo v čas britanskega kralja Edvarda VII., ki je na prestolu sedel med letoma 1901 in 1910. Ko je bil še prestolonaslednik, so suknjiči postajali vse bolj modni, waleški princ pa si jih zaradi debelosti ni mogel zapeti, zato je spodnji gumb puščal odpet. Kmalu so ga začeli posnemati vsi dvorjani in tudi ostali podložniki.

Pred časom se je premiersestal s turškim zunanjim ministrom, pri tem pa tistim bolj pozornost ni ušla modna podrobnost; medtem ko je imel vodja turške diplomacije na suknjiču spodnji gumb odpet, je imel Janša oba zapeta, kar je po mnenju nekaterih velika modna napaka, saj moški tako ne krši le modne zapovedi, ki naj bi bila stara več kot sto let, ampak je tako tudi videti »pomečkan«.Janša pa ni edini med slovenskimi politiki, ki je prekršil to modno zapoved. Z zapetima obema gumboma na suknjiču smo tako med drugim v preteklosti opazili nekdanjega premierjain poslanca, tudi ministra za notranje zadeveSlovenija bo kmalu predsedovala Evropski uniji, pričakovati je še več diplomatskih in drugih srečanj, na katerih bodo morali tudi moški poskrbeti, da bo njihova garderoba v skladu z (nenapisanimi) pravili. Kakšna pravila pri gumbih na moških suknjičih veljajo, je pojasnila, nekdanja vodja protokola Republike Slovenije.Ko moški stoji, si mora suknjič zapeti na naslednji način:– pri treh gumbih je srednji zapet, spodnji odpet, zgornji pa lahko odpet ali zapet;– pri dveh gumbih je zgornji zapet, spodnji pa raje odpet;– pri enem gumbu je ta zapet;– ko gre za suknjič z dvojnim zapenjanjem, so vsi gumbi zapeti;– pri telovniku je spodnji gumb odpet, a se to pravilo vedno pogosteje krši.»Pri sodobnejših ožjih krojih oblek pri kombinaciji zapeti/odpeti gumbi lahko hitro pride do neprimernega štrlenja kravate v spodnjem delu in do tako imenovanih 'jokajočih gumbov', ki komaj držijo kose blaga skupaj. Enaka težava lahko nastane pri srajcah. Pomembno je torej, da je obleka dovolj ohlapna (pa čeprav slim fit kroj), da odpeti spodnji gumbi ne povzročijo težav s kravato,« pojasnjuje Benedettijeva in dodaja, da »večjih ali manjših napak ni, to so v življenju ne zelo pomembni detajli, ki jih je sicer koristno poznati. A veliko bolj štejejo dejanja človeka kot to, kako je oblečen.«