Mnogo prezgodaj je umrl junak šova Ljubezen po domače

Na novega leta dan je na družbenem omrežju facebook zaokrožila žalostna novica, da se je poslovil kandidat resničnostnega šova Ljubezen po domače, Marko Jus.

Pokojni Marko Jus. FOTO: Zaslonski Posnetek, Pop Tv

44-letni Jus iz vasi Stoperce je umrl na zadnji dan starega leta. »Silvestrska noč, ki bi morala biti najlepša noč v letu. Zakaj je bila tudi zadnja v tvojem življenju. Zakaj? Tako tiho si nas zapustil. Vedno si bil prvi in vsem pomagal. Kako naj ti sedaj povrnemo in poplačamo vso to dobroto in nesebično pomoč,« so zapisali njegovi prijatelji v objavi.

Jus je nastopil v šovu leta 2018, izpadel pa je v drugi oddaji. Z družino je imel veliko kmetijo, na kateri sta prevladovala živinoreja in povrtninarstvo.