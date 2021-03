MMS letos morda celo bo!

Največ zmag so odnesli skupini Faraoni in Bazar ter Tinkara Kovač, po dve pa Prizma, Helena Blagne, Oto Pestner, Nace Junkar in Domen Kumar.

6

zmagovalnih pesmi je napisal Danilo Kocjančič, po katerem se imenuje strokovna nagrada za najobetavnejšega avtorja/izvajalca.

Lani festivala Melodije morja in sonca ni bilo, aktualna zmagovalka pa je torej še kar, ki je slavila leta 2019. Letos prireditev bo, so prepričani organizatorji, ki do 9. aprila zbirajo prijave s skladbami, dogodek je napovedan za 10. julij 2021 ob 21. uri v Amfiteatru Avditorija Portorož.Štirideseto izvedbo festivala – lastnik blagovne znamke je Občina Piran, Avditorij Portorož-Portorose pa je njen upravljavec oziroma organizator – so nekoliko osvežili, in ker gre za koronsko leto, tudi prilagodili. Novosti in spremembe v javnem razpisu so sledeče: prijava skladbe poteka izključno po spletu, predstavljenih bo 12 skladb in ne več 14, od teh bodo 3 avtorji ali izvajalci povabljeni, 9 bo izbranih, skladbe bodo trajale največ 3,3 minute, na odru bo največ 5 izvajalcev.Sicer pa je festival zaradi različnih razlogov od leta 1978, ko so ga začeli prirejati, za svojega pa so ga vzele generacije glasbenikov in ustvarjalcev (nekateri se zaradi slab(š)e kakovosti glasbe nekaj časa sploh niso želeli več prijavljati), odpadel štirikrat, in sicer leta 2008, 2010, 2011 in lani.