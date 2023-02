V DVOJE

Mladoporočenca Lena Hribar Škrlec in Nik Škrlec: To je bil najin intimni dan

Igralca Lena Hribar Škrlec in Nik Škrlec sta bila par deset let, preden sta se leta 2021 poročila. Razkrila sta nam, kako usklajujeta umetniško in zasebno življenje.