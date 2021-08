Mladinski Woodstock na Ptuju

Najstarejše mesto se je prelevilo v mladinski Woodstock.

Infected so razposajena mešana druščina s Ptuja.

Sončni park na Ptuju je avgusta srce najstarejšega slovenskega mesta, kjer se dogaja ogromno, dogodki pa so nepogrešljiv del tega prelepega kraja. Tokrat je na svoj račun prišla mladina s trojnim koncertom in športnimi dejavnostmi skozi ves dan.Osrednji dogodek je bil vsekakor koncert skupine Joker Out, ki v tem trenutku velja za eno najbolj vročih mladih slovenskih glasbenih zasedb, med drugim so prejemniki zlate piščali 2020.Občinstvo sta ogreli zasedbi Infected ter Amy Winehouse Tribute band, prizorišče pa je ob zvokih odlične glasbe in vzdušju, h kateremu so pripomogli predvsem mladi, resnično spominjalo na legendarni Woodstock.