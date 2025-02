Mladim pravnikom skoraj 800 tisoč evrov (FOTO)

V prostorih Kluba pravnikov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je potekalo tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus, ki jo je leta 2005 ustanovil odvetnik Miro Senica. Fundacija najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom prava pomaga pri podiplomskem študiju v intelektualno najbolj spodbudnih okoljih najboljših svetovnih univerz.

Štipendisti Fundacije Parus so, med drugim, zaključili podiplomski študij na harvardski pravni fakulteti, Univerzi v Cambridgeu, newyorški pravni fakulteti in Londonski šoli za ekonomske in politične vede. Edini pogoj fundacije za podelitev štipendij je, da se štipendist po koncu študija za tri leta vrne na delo v Slovenijo, pravijo, da gre za zavezo k družbeni odgovornosti in razvoju slovenskega pravnega in poslovnega okolja.

Prijetno druženje sta popestrili mezzosopranistka Sara Mitrović in Ana Kosmač na klavirju.

Nekdanja Parusova štipendista Tomaž Brcar in Eva Škufca, Eva Rop, partnerica in odvetnica pri Senica & partnerji, Kaja Batagelj, vodja pravne službe Postojnske jame, in Uroš Petohleb, direktor Evropskega centra za reševanje sporov

Sedemnajstim generacijam študentov

Sedemnajstim generacijam študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani so podelili 45 štipendij ter razdelili skoraj 800.000 evrov nepovratnih sredstev. Univerza v Ljubljani je Fundaciji Parus podelila dve nagradi pro universitate labacensi, Društvo v tujini izobraženih Slovencev pa nagrado vtis leta 2020. Fundacija Parus vsako leto organizira tradicionalno srečanje Alumni kluba za aktualne in nekdanje štipendiste, akademski zbor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter številne druge uspešne pravnike in gospodarstvenike.

Župan Šmarjeških Toplic Marjan Hribar, dr. Anton Rop in član nadzornega sveta Fundacije Parus Dimitrij Piciga, sicer vodja prodajne službe na Posestvu Brdo

Peter Grašek, predsednik uprave Fundacije Parus, in Franci Novak, lastnik Antikvitet Novak

Tokrat sta po nagovoru ustanovitelja Mira Senice in poslovnega sekretarja fundacije, odvetnika Matije Urankarja, udeležence pozdravila tudi ljubljanski župan Zoran Janković, in dolgoletni predsednik uprave Fundacije Parus Peter Grašek. Ustanovitelj in sekretar sta poudarila, da bo fundacija v prihodnosti nadaljevala izpolnjevanje svojega temeljnega poslanstva.