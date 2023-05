Mladi znani Slovenec sanjal, da se bo zgodil drugi pokol v Srbiji

Priljubljena slovenska glasbena skupina Joker Out je že na prizorišču letošnje Evrovizije in lahko uživa v vrvežu, ki ga prinese največji glasbeni dogodek v Evropi. Fantje del svojega časa namenjajo tudi sedmi sili in za srbski Telegraf.rs so dali nekaj zanimivih komentarjev.

Nedavna strelska pokola v Srbi sta pretresla regijo. Tudi pevca Joker Out Bojana Cvjetićanina, ki je noč pred drugim pokolom celo sanjal, da se bo zgodil. »Moram vam priznati, da sem spremljal dogajanja v Srbiji in da me je zelo prizadelo, ni mi bilo lahko. Noč pred drugim napadom sem, ne vem, zakaj, sanjal, da se je zgodil drugi množični poboj. In ko sem se prebudil, je bila to prva novica, tako da me je presekalo. To je bil dan, ko smo imeli drugo vajo, in ni nam bilo lahko,« je povedal.

»Mislim, da naša pesem govori prav o tem, živimo v ponorelem svetu, kjer smo vsak dan bolj obkroženi z lažnimi informacijami in informacijami, ki niso prave za zdrave možgane. Mlade pozivamo, naj se med seboj družijo, naj se ne bojijo izkazovati ljubezni, naj govorijo o vsemu, o svojih težavah,« je dejal predstavnik Slovenije.

Evrovizija se začenja danes zvečer s prvim polfinalom. Slovenski predstavniki bodo nastopili v drugem polfinalu, ki bo potekal v četrtek. Stavnice Sloveniji napovedujejo uvrstitev v finale, a člani Joker Out se z njimi ne obremenjujejo preveč. »Poizkušamo, da ne gledamo preveč teh stavnic, veste kako je, vsaka stvar vam lahko uniči duh in mi tega ne želimo,« pravijo v skupini.

Kako visoko bo skupini Joker Out uspelo priti na letošnji Evroviziji? FOTO: Chloe Hashemi Chloe Hashemi/ebu

Skupina se je v Sloveniji v zadnjih letih zelo uveljavila. Sedaj je morda nastopil čas, da se uveljavi tudi izven naših meja. Nastop na Evroviziji bo velika promocija in odlična odskočna deska za naskok tujine.