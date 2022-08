Mladi slovenski čarodej zaradi vnetja srčne mišice končal v bolnišnici

Naš priljubljeni čarodej, bolj znan pod umetniškim imenom Magic Aleksander, je pred dnevi objavil nekaj fotografij iz bolnišnice, kamor je bil sprejet zaradi vnetja srčne mišice.

Stanje je zdaj precej boljše in se že pripravljam na nadaljnje nastope.

»Glavni krivec za to je bila viroza. A brez skrbi, zdaj sem že doma in počasi okrevam. So me pa zdravniki opozorili, da moram veliko počivati in se izogibati fizičnim aktivnostim. Na srečo je stanje zdaj precej boljše in se že pripravljam na nadaljnje nastope. Ob tem bi se zahvalil številnim, ki so me v minulih dneh bodrili in mi zaželeli vse dobro,« je za Slovenske novice razkril, čemu se je znašel v bolnišnici.

Na srečo je njegova dejavnost dokaj umirjena, no, vsaj fizičnih naporov ne zahteva, zato bo nadaljeval čarovniške tečaje, ki jih prireja v okviru šole, ki jo je ustanovil. Pravzaprav gre kar za akademijo, Magic Aleksander Akademijo. »V njej učence naučim neverjetnih trikov s kartami, tudi lebdenja in drugih spretnosti, nekaj psihologije, prav tako osvojijo osnove nastopanja in logiko,« našteva Aleksander. In doda, da se tisti, ki vstopijo v njegovo akademijo, lahko odločijo za tri tečaje: osnovnega, naprednega in masterclass. Med 20 učenci, ki jih že ima in s katerimi pridno vadi in se uči, pa izpostavi enega prav posebnega, ki nekoliko izstopa.

Z Maticem Peljhanom, enim od nadarjenih učencev

»To je Matic Peljhan, ki so ga čarovnije navdušile pred približno dvema letoma, zdaj pa se že razvija v pravega mojstra,« ga pohvali Magic Aleksander. Sicer pa so njegovi tečaji primerni za vse starosti, saj so prilagojeni. »Kdor bi se rad naučil čaranja ali hitrega trika, je zagotovo vabljen v mojo akademijo,« vabi potencialne kandidate v svojo šolo.