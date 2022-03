Med igralci presenetila tudi najstarejša hči Boštjana Romiha (FOTO)

Predstava Svoje usode krojači je najvidnejše dejanje prve generacije Mladega Mladinskega, programa za vključevanje mladih v gledališče in javni diskurz.

Predstava Svoje usode krojači je plod prve generacije programa Mlado Mladinsko.

Leon Kokošar, Ronja Martina Usenik, Rosa Romih in Katka Slosar so igralska imena, ki si jih splača zapomniti.

V njej je 20 ustvarjalk in ustvarjalcev, rojenih med letoma 2001 in 2006 ter izbranih na javni avdiciji, v sodelovanju z avtorsko ekipo in ob podpori treh članov Slovenskega mladinskega gledališča, raziskovalo družbena in generacijska, predvsem pa družinska razmerja v času, ko se je svet obrnil na glavo. Izhajali so iz vprašanja, kako o družbi mislijo in kako se v njej znajdejo generacije, odraščajoče v času vse večjega nezaupanja in razpadanja obstoječih sistemov, vzgajane na način, ki jih v isti sapi uči skrajnega individualizma in univerzalne strpnosti, ko družbeni razkoli in razlike vedno bolj posegajo tudi v naša zasebna življenja.

Mentorji mladim so bili igralci SMG Damjana Černe, Blaž Šef, Primož Bezjak, ki je bil tudi koreograf, na fotografiji v družbi Tiborja Miheliča Syeda in pisateljice Ane Duša.

Žametni glas radijskih valov Jure Longyka je čestital pisateljici in režiserki predstave Ani Duša.

V predstavi se mladi niso želeli prikazati v vlogi žrtve, ampak predstaviti svoj pogled na trenutni položaj in razmisleke o tem, kako bi »družbo peljali v bolj kolegialno smer«.