Mladi milijonar Merlak o lepoticah na jahti: Sem že seksal na jahti, verjetno pa tudi gosti

Peti najbogatejši Slovenec po lestvici revije Manager, trenutno njegovo premoženje ocenjuje na 150–170 milijonov, je bil gost nove oddaje Uroša Slaka Ena na ena. O mladem bogatašu je voditelju uspelo izvleči marsikaj, med drugim tudi nekaj intimnosti. Strokovnjak za kritptovalute je povedal tudi, kaj ga osrečuje in kdaj je zaslužil svoj prvi milijon. Na zemljevid bogatašev ga je aprila leta 2013 postavila menjalnica kriptovalut Bitstamp, ki jo je prodal in s tem zaslužil bajne vsote. Zadnji dve leti ni bil na redni letalski liniji, saj je solastnik privatnega letala, kljub temu pravi, da bi še znal živeti brez milijonov.

Letos poleti je del počitnic preživel na 24 milijonov vredni jahti, ki na teden stane najmanj 200.000 evrov. Tam so mu družbo delale slovenske estradnice, med njimi znana Špela Grošelj in finalistka zadnjega Sanjskega moškega. Zakaj na jahto vabi lepotice, je zanimalo voditelja. Merlak pravi, da je družba na jahti večkrat naključna. »Prostora je za deset ljudi, jaz povabim prijatelje, oni povabijo koga, včasih sploh ne poznam vseh.« Lepotice pač pritegnejo pozornost, ne preživi pa tako svojega celotnega dopusta. Na zelo intimno poizvedovanje o njihovih seksualnih podvigih na jahti, je Slaku odgovoril, da je že kdaj seksal na jahti, verjetno pa tudi njegovi gosti, saj jih ne sprašuje, kaj delajo, ko gredo v spalnice. Glasba, hrana, zabava in popivanje, vse to spada zraven k takemu dopustu, pravi Merlak o tem, kaj počnejo z lepoticami na jahti. Veliko pa se igrajo tudi z vodnimi igračkami, kot skuterju in podobnim rekvizitom za vodne aktivnosti, pravi on. Slak je bil presenečen nad odkritim odgovorom o popivanju, pa mu je 36-letni Merlak brez zadrege odgovoril, da pač vsi popivamo in da pozna zelo malo ljudi, ki ne. Na normalen dan pravi, da ne pije. Ko pa je na dopustu, si da duška, pravi. Takrat so omejitve po njegovem nesmiselne. Najraje pije čisti viski brez leda.

Ali ima še vedno iste prijatelje kot jih je imel preden je obogatel?

Merlak pravi, da ima drugo družbo. Pa ne zato, ker bi bilo s prejšnjimi prijatelji kaj narobe, ampak zaradi različnih stilov življenja. Ljudje, ki živijo neko normalno življenje, se oddaljijo od tebe.

Zakaj nima dekleta?

»Jaz ničesar ne iščem. Če kaj mene najde, prav, jaz pa ne iščem dekleta. Problem je, če si dva tedna v eni državi, dva v drugi, si težko v resni zvezi, če ima ta drugi nekje obveznosti. Če sem iskren, trenutno nimam neke želje po tem. Ne čutim te potrebe. Jaz se bolj kot zakaj ne, vprašam zakaj ja. Če si bom kdaj zaželel družino, bom verjetno mislil drugače in bo treba delat na tem.« Pravi, da precej dobro preceni ljudi in verjame, da bo znal ugotoviti, ali je ženska z njim samo zaradi denarja. Seveda pa po njegovem mnenju obstaja tudi kakšna, ki bi ji to uspelo prikriti.

Ali denar prinaša srečo?

Merlak pravi, da je to zelo pogosto vprašanje, ki ga dobiva. Opazil pa je, da si ljudje želijo slišati, da je nekdo, ki ima denar, nesrečen. Sreča nima kaj dosti veze z denarjem. Srečo prinašajo male stvari.

Idealno bi bilo umreti v bankrotu

»S sabo ne odneseš ničesar. Če umreš v bankrotu, pomeni, da si zaužil in porabil, kar si zaslužil. Če imaš otroke, mogoče razmišljaš drugače. Čeprav mislim, da je bolje otrokom zapustiti nekaj, da so preskrbljeni in da lahko s tem ustvarjajo naprej, ne pa toliko, da jim ni ničesar v življenju več treba narediti.« Pravi, da bo po petdesetem letu začel manj delati in več zapravljati. Zaenkrat še veliko dela, ko pa mu čas dopušča, pa tudi zapravlja.

V čem ste bili boljši od vseh ostalih?

Ugiba, kaj je bilo. Najbolj pomembno je bilo verjetno, da je bilo njegovo podjetje v Evropi, ker so bili tu edini. Konkurenca je bila v Ameriki in v Aziji. In da so imeli evropski bančni račun. Potem pa še enostavna uporaba. V svet virtualnih valut je stopil z Nejcem Kodričem, ki je bil takrat ena redkih oseb v Sloveniji, ki je vedela, kaj je to bitcoin. Trenutno nimata stikov.

V Dubaju ima 800-kvadratno stanovanje

Pred dvema letoma ga je kupil za 7 milijonov, ker pa so tudi v Dubaju cene nepremičnin zelo narasle, ga bo prodal, če zanj dobi 12 milijonov. Deli mnenje številnih, ki pravi, da so cene nepremičnin v Sloveniji ponorele. Pravi pa, da bohinjskih hotelov ne bo prodajal in da so lahko Bohinjci mirni. Meni, da je situacija na trgu zelo podobna kot leta 2007 pred najhujšo gospodarsko krizo v tem stoletju.

90 odstotkov delnic ima na ameriškem trgu

Večino delnic, s katerimi aktivno trguje, je znanih ameriških podjetij, kot so Google, Amazon, Facebook itd, do prozvajalcev cepiv Moderna in Novavax. Največja izguba, ki sem jo naredil, je bila 5 milijonov dolarjev v enem dnevu. Takrat, ko je cena nafte najbolj padla takoj po začetku korone.

Pri 27- letih zaslužil prvi milijon

Prvi večji znesek, ki sta si ga s poslovnim partnerjem izplačala, je bilo 100.000 evrov. To je bilo iz nič. Ko je odkril bitcoin, je v nekaj letih postal njegov glavni posel. Starši so dobili veliko višji znesek za elektriko, kar je moral plačati.

Starši še vedno delajo

Kljub svojim milijonom staršem ni omogočil, da jim ne bi bilo treba delati. Oče še vedno dela v Savi, mami pa je pomagal financirati odprtje trgovine.

Politično bi se odločal med Janšo in Bratuškovo

Pravi, da ne sodi med levo in desno, po ekonomskem programu so mu bližje desne stranke in aktualni premier Janez Janša.