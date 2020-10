Mladi Cavazza posnel seksi videospot z Injo Zalta

Skupaj sta se pojavila na Ljubljanskem tednu mode. FOTO: MEDIASPEED.net

Sin slovenskega igralcain vnuk legendarnegadokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Čeprav se mladi umetnik ni odločil stopati po poti svojega slavnega očeta in dedka, se je pred nekaj leti zapisal umetnosti, in sicer je priznal, da je glasba njegova največja ljubezen. Na slovensko glasbeno sceno je stopil z umetniškim imenom Vazz in razvezal svoj raperski jezik, posnel nekaj hitov in navdušil s svojo izvirnostjo. Letos spomladi je glasbenim sladokuscem postregel z drugim albumom Jacob, ki na prvi vtis deluje lahkotno, a je po podrobnejšem poslušanju poglobljeno nadaljevanje odličnega prvenca Individuum izpred dobrega leta. Med skladbami, ki so na albumu, o katerem je mladi raper dejal, da je izhajal iz sebe, je tudi skladba Playboy, za katero je Vazz posnel videospot, v katerem je ob njem glavno vlogo odigrala slovenska igralka, ki se je letos spomladi zaradi situacije s koronavirusom vrnila iz Amerike, kjer je ostala brez dela.Tukaj pa ji projektov očitno ne manjka, ob Vazzu se je pojavila tudi na Ljubljanskem tednu mode, ki se je začel ta teden. Mlada umetnika sta v četrtek ob sedmi uri zvečer ponosno predstavila stvaritev, v kateri ne manjka intimnosti in seksi prizorov, ki pa jih je lepa Inja že vajena.»Z velikim veseljem in ponosom vam predstavljam novi video Playboy. Takega videa še nisem videl na naših tleh in to me veseli. Gromozanska zahvala gre moji dragi ekipi neizmerno talentiranih deklet, brez katerih ne bi bilo mogoče prav nič,« je oboževalcem prek družabnih omrežij sporočil Vazz in pohvalil Injo, ki ga je navdušila s svojo osebnostjo. »Inja, ki je eno samo veliko srce, je brez strahu z mano počela vse vragolije ter dodala ogromno celotnemu projektu in vzdušju.«