Mladi čarodej Magic Aleksander v novi vlogi

V prostorih I. osnovne šole v Celju, pa tudi na prostem, je bilo pred dnevi vse polno televizijskih kamer, snemalcev in učencev, ki so bili povabljeni na snemanje posebnih oddaj. Te je v svoji nekdanji šoli posnel Celjan Aleksander Štucl, ki ga širša javnost bolj pozna pod imenom Magic Aleksander. »Na moji nekdanji osnovni šoli, kjer se je začelo tudi moje popotovanje v svet čarodejstva, smo snemali kadre za novo serijo Kadabra. Vzdušje na snemanju je bilo fantastično in zelo smo se zabavali,« nam je med odmorom povedal simpatični Magic Aleksander, ki se je na svojo nekdanjo šolo vrnil po natanko 20 letih. »Res je neverjetno, kako hitro beži čas. In zdaj tu podoživljam dogodke iz svojih šolskih dni,« nam je priznal. In razkril, da ime projekta izvira iz Abrakadabre. Kadabra bo nova televizijska serija z 10 epizodami, vsaka pa bo imela svojo zgodbo. V vsaki bodo rdeča nit različni čarovniški triki. Vse serije je posnela ekipa No Visuals pod taktirko Igorja Pečolerja, režiserske niti pa je imel v rokah Alen Pavšar.

Magic Aleksander in režiser Alen Pavšar z uro, ki bo v eni od serij predstavljala čas, trenutke in spomine.

Kot nam je povedal Pavšar, je za trike najbolje, da so šolarji sproščeni, že prvi dan snemanja pa so posneli kar 13 prizorov za različne scene. En dan so bili tudi na plezalni steni in drugih lokacijah. Serije tačas še vedno snemajo in tako bo vse do konca meseca in tudi še na začetku julija. »Vsaka epizoda bo dolga od 20 do 25 minut, na kateri televiziji jih bodo predvajali, pa za zdaj še ne morem izdati,« nam je še povedal Štucl. Zagotovil pa je, da delajo stvari, ki jih ljudje še nikoli niso videli, od hoje po vodi, trikov z žerjavom do izginotja določenih stvari, niti karte ne bodo manjkale. »Bo pa serija v celoti posneta v angleškem jeziku,« še pove Štucl. Vprašali smo ga, kakšno bo potemtakem njegovo poletje. »Zelo pestro, večinoma ga bom preživel v studiu. Sem pa letos že bil na Irskem,« nam zaupa mladenič, ki se bo s temi serijami vrnil na televizijo, sicer pa živi od nastopov po vsem svetu, inštrukcij, vodenja akademije, produkcije in kreiranja trikov.