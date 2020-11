Mladenki, ki nas zabavata ob večerih

Suzana Bajrić, druga voditeljica, prihaja iz Idrije.

je 28-letna Idrijčanka, ki je diplomirala iz medijskih študijev. Do naziva magistrice strateškega komuniciranja ji manjka le še zagovor. Kot številni študenti je tudi ona v preteklosti počela že marsikaj, delala je v gostinstvu, izvajala anektiranje, vozila avtomobile v Luki Koper, promovirala kozmetične izdelke in delala na recepciji Casinoja ter Psihiatrične bolnišnice Idrija. Zato se niti malo ni ustrašila novega izziva, da postane voditeljica glasbene oddaje Top 8 na TV3.Zanimivo pa je, da Suzana doma tudi zelo rada kuha, čeprav ji tega, glede na postavo, ne bi pripisali. »Iskreno, še najraje se izognem sesanju ali pomivanju tal, vse drugo mi je veliko ljubše. Tudi pomivanje posode. To pomijem sproti, še preden je jed gotova, tako da mi na koncu ostane za pomiti le še krožnik,« razlaga med smehom.»Moje najljubše gospodinjsko opravilo je kuhanje. Tudi zato, ker sem presrečna, ko imam pred seboj poln krožnik slastne hrane, ki se ji ne morem upreti,« pravi simpatična Idrijčanka, ki pa ji je perfekcionizem prešel v kri, zato brez težav prizna, da ji nered nemalokrat povzroča glavobole. »Zaradi tega, ker komu pred usta podtaknem kakšen krožniček, da drobtine ne letijo po vsej sobi, pa sem v družbi včasih deležna tudi posmeha,« prizna dekle, ki tudi rada in veliko bere. Najraje knjige, ki se navezujejo na psihologijo človeka in realni svet, ne mara pa fantazijskih ali romanov, še posebno ne ljubezenskih. Ker iz njih, kot pravi, ne izvleče nič novega.»Nazadnje sem brala knjigoFantomski jaz. Zelo dobra knjiga avtorja, ki je znan po svojih teorijah zarote in se sprašuje, kdo v resnici nadzira in vodi svet. Sodeluje z mnogimi strokovnjaki po vsem svetu in govori o lažni resničnosti, tehnikah hipnoze, s katerimi nas obvladujejo in globalno nadzirajo. Skratka, gre za vsebino, ki ti da misliti in o tem razmišljaš še dolgo po tem, ko jo že odložiš,« pravi Suzana, ki se že ozira po naslednji z naslovom Čustvena inteligenca. Oddajo Top 8 pa Suzana vodi izmenično z Žalčanko, obe pa skrbita za vse, ki bi o kakšnem glasbenem izvajalcu, skladbi in še čem radi izvedeli kaj več. Tjaša je po izobrazbi diplomirana ekotehnologinja, delovne izkušnje si je nabirala kot administratorka, komercialistka in trgovka, sodelovala je tudi pri energetskih pregledih in EU-projektih.Na avdicijo za voditeljico se je prijavila, ko je videla objavo na spletu. In očitno se je izkazala. Hkrati prizna, da so bila prva snemanja kar naporna, saj ni bila vajena stati pred kamero, zato je veliko vadila tudi doma. »Sem človek, ki ne more biti pri miru, in se mi mora ves čas kaj dogajati, zato je tale oddaja super, saj je potrebnih veliko priprav,« pravi Tjaša, ki si najbolj želi, da bi se trenutna situacija čim prej izboljšala in bi vsi ostali zdravi. In katero je njeno najljubše gospodinjsko opravilo?»Najraje pomivam posodo, na veliko pa se izogibam likanju,« smeje prizna. In tudi to, da nakupovanje ni njen najljubši konjiček, razen ko gre za božična darila za najbližje. Zato pa veliko raje bere. »Trenutno berem dve knjigi, in sicer Zala tamala in pa The curious incident of the dog in the night time,« še razkrije Tjaša, ki je voditeljica oddaje Top 8, ki jo lahko spremljate vsak delovnik zvečer, postala pred kratkim.