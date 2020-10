Mlademu očku Luki Zahoviću so ga ukradli?

Luka Zahović, ki bo svoje nogometno ime po nastopih za vijoličaste utrjeval na Poljskem, je bil najverjetneje tarča zlikovcev. Sin Zlatka Zahoviča trenutno ne more do svojega instagram profila, sam pa ocenjuje, da je bil tarča hekerjev ali pa so ga blokirali. Oboževalce obvešča, da se trudi razrešiti nastale razmere, v vmesnem času pa je ustvaril nov profil, na katerem ga lahko spremljajo, saj se mu zdi, da starega ne bo več dobil v svoje roke.



Zahović, ki je letos postal očka, je s poljskim Pogonom podpisal triletno pogodbo, v dozdajšnjem klubu pa so zapisali, da je osmi najučinkovitejši napadalec v dosedanji zgodovini NK Maribor, ki je bil v njihovi nogometni šoli od svojega 12. leta. Za vijoličaste je odigral 199 tekem in zabil 81 golov.



»Številke govorijo same zase in so dovolj zgovorne. Luka še ni dopolnil niti 25 let, pa je že toliko dal Mariboru. Zahvala s klubske strani za vse doslej storjeno in veliko športne sreče na novi poti,« je ob potrditvi novice dejal športni direktor NK Maribor Oliver Bogatinov.