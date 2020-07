Mlada slovenska pevka se bori z zahrbtno boleznijo: Jokala sem kot dež

Simpatična 22-letna Koprčanka, ki je pevski talent dokazala tudi zunaj naših meja, se bori z zahrbtno boleznijo. Neža je v pretekli sezoni nastopila v rekordno gledanem glasbenem šovu Zvezde granda v Srbiji, kjer je po pisanju medijev bila deležna številnih pohval.Toda konec februarja letos je Neža pod ključnico zatipala manjšo bulico, ki pa se je iz dneva v dan večala. Sprva je mislila, da gre le za zamašeno lojnico, a je žal diagnoza bila veliko bolj neugodna. Biopsija, ki so jo naredili na ljubljanskem onkološkem inštitutu, je pokazala, da gre za rakavo tkivo. Pred njo je bilo obdobje kemoterapije in mučni postopek zdravljenja.»Iz ust zdravnice, ki me je poklicala, sem slišala le: Imate raka, gre za hodgkinov limfom. Tedaj sem samo pomislila, kaj bo z mojimi dolgimi lasmi. Kakšna bom brez las? Ko sem odšla iz bolnišnice, sem jokala tri dni kot dež,« je dejala Neža konec maja, noč pred prvo kemoterapijo.Na koncu je prišla do pomembnega spoznanja, da sta močna volja in veder duh najmočnejši ščit, zato zdaj na kemoterapije hodi s širokim nasmehom. Kot pravi, je njena želja, da bi vnesla pogum vsem tistim, ki se ubadajo s podobnimi boleznimi, kot je njena.Neža je glasbeno znanje v rani mladosti sicer nabirala v pevski šoli. Na instagramu ima veliko podporo svojih prijateljev, kar ji zagotovo veliko pomeni. Sodeč po objavah, je nastopala tudi zin številnimi tujimi izvajalci.