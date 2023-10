Mlada Slovenka navdušila v hrvaškem šovu Supertalent (VIDEO)

Gledalce hrvaškega Supertalenta navdušuje mlada Slovenka. Kira Štruc Jurički, mlada pevka iz Slovenskih Konjic je hrvaško občinstvo navdušila z izvedbo Adeline skladbe When we were young.

Kira je pred nastopom dejala, da ima veliko tremo in da so jo dolgo prepričevali naj se prijavi na šov, pa do zdaj ni zbrala poguma. Prijatelji so ji celo dejali, da jo bodo prijavili oni, če se ne bo sama, zato je zbrala pogum in se prijavila sama.

Nad njeno izvedbo ni bila navdušena le občinstvo, sezula je tudi žirijo.

»Neverjetno. Gledali smo dve popolnoma različni osebi. Eno, ki je prišla na oder in eno, ki je prepevala. Verjemi vase,« je dejal žirant. Dejali so ji tudi, da je to najboljša izvedba skladbe in da ima mnogo lepši glas od Adele, zato ni potrebe, da jo kopira. Maja Šuput ji je dajala, da se mora sprostiti in da je prepričana, da ji bo uspelo.