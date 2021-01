Mlada pevka dobila službo na televiziji (VIDEO)

V oddaji me bodo ljudje še malo bolje spoznali.

Mlada pevka, ki se je širši slovenski javnosti predstavila tudi na Emi, je na instagramu razkrila, da jo na Planet TV čaka nova služba, in dodala, da še ne sme popolnoma razkriti vseh podrobnosti. So pa zato več o novem projektu sporočili na omenjeni televiziji.Na sporedu bo kmalu magazinska oddaja Planet Vau in Gaja bo kot voditeljica izkušnje pred kamero nabirala predvsem v glasbenih in modnih projektih. Enkrat na teden nas bo popeljala v svet zvezdniškega blišča, življenjskega sloga in trendov tako doma kot po svetu. V oddaji bodo svoj prostor našli bogati in uspešni pa tudi prihajajoče zvezde in novi vplivneži z družabnih omrežij.»V oddaji bi rada poudarila tudi slovenske glasbenike, mlade ustvarjalce,« pravi. Čeprav se prvič predstavlja v voditeljski vlogi, pa kljub mladosti že več let uspešno gradi svojo pevsko kariero in je eden najbolj priljubljenih slovenskih obrazov na družabnih omrežjih, na instagramu ima na primer skoraj 60.000 sledilcev. Posnela je več glasbenih uspešnic in sodelovala na tekmovanju Ema 2020, zdaj pa jo bo občinstvo spoznalo tudi v vlogi voditeljice, ki jo bo glede na vse uspehe v svoji karieri zagotovo opravila z odliko.»Ljudje me bodo še malo bolje spoznali, saj sem se doslej predstavljala v bolj glasbeni vlogi. To bom malce popeljala tudi v oddajo, saj je del mene,« je še povedala.