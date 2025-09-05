Mlada članica SDS že nestrpno pričakuje dojenčka, poglejte, kaj mu pripravlja (FOTO)
Mlada političarka in vplivnica je sredi avgusta razveselila širno Slovenijo, ko je objavila veselo novico, da s partnerjem pričakujeta naraščaj. To bo za Zalo Klopčič in Tima Rauterja prvi otrok, zato je vznemirjenje in pričakovanje še toliko večje. Zala, ki enako kot njen partner šteje 23 pomladi, sicer ni želela razkriti ne spola otroka niti predvidenega datuma poroda, ko je veselo novico delila s sledilci na družabnem omrežju, je dejala le, da je v drugem trimesečju.
Stene za zdaj ostajajo bele, dobile so seveda svežo plast barve, prav tako pohištvo, za popestritev pa se je bodoča mamica odločila na steno pritrditi girlando iz zastavic v nevtralnih barvah. Te se odlično podajo k plišastemu medvedku, ki krasi eno od polic, nevtralne odtenke pa lepo dopolnjujeta tudi dve lončnici. Čudovito, modno in ljubko, vse v enem.
