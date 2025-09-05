Mlada članica SDS že nestrpno pričakuje dojenčka, poglejte, kaj mu pripravlja (FOTO)

Mlada političarka in vplivnica je sredi avgusta razveselila širno Slovenijo, ko je objavila veselo novico, da s partnerjem pričakujeta naraščaj. To bo za Zalo Klopčič in Tima Rauterja prvi otrok, zato je vznemirjenje in pričakovanje še toliko večje. Zala, ki enako kot njen partner šteje 23 pomladi, sicer ni želela razkriti ne spola otroka niti predvidenega datuma poroda, ko je veselo novico delila s sledilci na družabnem omrežju, je dejala le, da je v drugem trimesečju.

Nevtralne barve so izredno modne. FOTO: Zaslonski Posnetek

A veseli trenutek, ko bosta svojo štručko končno lahko stisnila v objem , se nezadržno bliža in bodoča starša že s polno paro urejata otroško sobico. Nekaj utrinkov prenove je Zala že delila s sledilci, ki jih je povprašala, če bi v prihodnje radi videli še več tovrstnih video posnetkov. Ti so sicer v svetu izredno priljubljeni, ljudje na ta način namreč pogosto dobijo kakšen uporaben nasvet, ki pride prav tudi njim, ampak tudi idejo za lastno prenovo ali opremo. Glede na to, da Zala in Tim ne poznata spola svojega otroka, sta se tudi pri opremi odločila za nevtralne odtenke.

Stene za zdaj ostajajo bele, dobile so seveda svežo plast barve, prav tako pohištvo, za popestritev pa se je bodoča mamica odločila na steno pritrditi girlando iz zastavic v nevtralnih barvah. Te se odlično podajo k plišastemu medvedku, ki krasi eno od polic, nevtralne odtenke pa lepo dopolnjujeta tudi dve lončnici. Čudovito, modno in ljubko, vse v enem.