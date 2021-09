Mitja živi z muco, potetovirani kmetici z Koroške bi pravega 'deca' (FOTO)

Milan obožuje šivanje, Mitja živi Z mačko

Potetovirani kmetici iščeta moškega

Mitja Rus živi z mačko. FOTO: Voyo

Iskalci ljubezni v peti sezoni šova Ljubezen po domače. FOTO: Pop Tv

Začela se je že peta sezona šova Ljubezen po domače. Tako smo spoznali šest podeželskih snubcev in dve posebni iskalki ljubezni.V Strunjanu je doma 32-letni, ki se ukvarja se z oljkami in trto. V Trnovem pri Gorici 67-letnik obožuje šivanje in rad pere, kuha, pospravlja in na vrtu in v gozdu. V Polšniku ljubezen išče 71-letni, ki rad igra na kitaro, bendžo in orglice. V Zrečah je doma 32-letni, ki je prostovoljni gasilec. Odkar mu je umrl oče, živi sam in ga zelo pogreša.V Ribnici pa domuje(41), ki živi sam z mačko, a se ne počuti osamljenega. V Stahovici pa si želi ljubezni 47-letni kmet in gozdar, ki bi na poročno potovanje šel na Triglav.Obe dekleti, ki bosta iskali ljubzen pa prihajata iz Koroške in živita skupaj na visokogorski ekološki kmetiji.Prva je 24-letna, druga pa njena teta, 32-letna. Sta najboljši prijateljici, ki imata enak okus za moške. Mihaela ima rad tetovaže in obožuje rock glasbo in bi sebe opisala, kot moderna kmetica.Njena teta Metka pa pravi, da je mestno dekle z malo kmečkega pridiha. Po duši je umetnica in rada riše, pa tudi tetovaže ima rada, saj jih ima že 8.»Všeč so mi moški, ki se zna postavit zase,« je poudarila Mihaela. Obe potrebujeva moškega, ki se bo znal lotit dela, ki bo malo bolj močen, ne suhcen. »Dec mora bit dec,« pa je pridala Metka in še: »Dva petelina se rabita«.