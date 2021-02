Mitja Okorn se je poročil

Eden najuspešnejših slovenskih filmarjev je dokončno oddan. Potem ko sta Mitja Okorn in lepa Anita pred nekaj meseci dobila hčerko Olivijo, sta se zdaj odločila še za naslednji korak. Po naših informacijah sta v soboto stopila pred matičarja in se poročila na Ljubljanskem gradu. Mitja in Anita sta se zaročila že pred časom, mediji pa so poročali, da sta načrtovala romantično poroko na Mavriciju, a jima je pandemija prekrižala načrte.



Za Mitjo je izjemno produktivno leto. Pred meseci je svetovno premiero doživel njegov hollywoodski prvenec Leto življenja, v katerem igrata glavno vlogo Jaden Smith in Cara Delevingne, pred kratkim pa še poljski film, ki je nastal v sodelovanju s slovenskim scenaristom Janom Belclom, Vsi prijatelji so mrtvi.

