Mitja Okorn bo zibal

Mitja Okorn je tisti slovenski filmski režiser, ki se je pred leti odločil, da bo odšel na Poljsko in se kot filmski ustvarjalec poskušal uveljaviti tam. To mu je tudi uspelo. Slovenska javnost ga je spoznala kot avtorja uspešnice Tu pa tam, mednarodna pa kot režiserja poljskih hitov Pisma sv. Nikolaju in Planet samskih, nato pa je zmagoviti pohod nadaljeval v Hollywoodu. Revija Variety ga je uvrstila na seznam najboljših desetih evropskih filmskih ustvarjalcev, njegov prvi hollywoodski film pa je bil Nedokončano življenje, za katerega sta scenarij napisala Jeffrey Addiss in Will Matthews, v njem pa sta zaigrala sin Willa Smitha Jaden Smith in manekenka Cara Delevingne. Po številnih uspehih na filmskem področju pa je Okorn znova v veselem pričakovanju, a malce drugačnem, kot smo bili v zvezi z njim vajeni doslej. 39-letni režiser bo namreč kmalu postal očka, pred dnevi se je v Sloveniji mudil s srčno izbranko Anito, ki jo je lani zaprosil za roko. Viri so nam zaupali, da so par opazili med sprehodom po prestolnici, kjer je simpatična temnolaska ponosno razkazovala nosečniški trebušček. Zaljubljeni par bi se moral letos poročiti na sanjskem Mauritiusu, a jima je pandemija koronavirusa prekrižala načrte. Mitja in Anita se kljub temu veselita novih življenjskih pustolovščin, ki jih s prihodom novega člana oziroma članice zagotovo ne bo manjkalo, Mitja pa se bo znašel v najpomembnejši življenjski vlogi – očetovstvu.