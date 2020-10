Mister se je podal v oblikovalske vode

Namenjena je samozavestnim moškim, ki se zavedajo kakovosti.

Najlepši Slovenec leta 2015je po koncu leta, v katerem je nosil lento, ubral drugačno pot kot večina drugih mistrov. Sprva se je posvetil modelingu in nabiral izkušnje, nato pa si je zaželel, da bi bil vpet v dogajanje tudi v zaodrju. Letos februarja je tako nastala ideja o blagovni znamki Elite Blazer.»Po pridobljenem nazivu sem se tri leta aktivneje ukvarjal kot model in maneken, v tem času sem tudi veliko potoval. Pomeril in nosil sem veliko različnih oblačil, pri čemer sem se srečal tudi s težavo najti takšna, ki bi mi zares ustrezala. Zgodilo se je, da so bili rokavi prekratki, obleka pa preširoka ali preozka v ramenih in podobno. Tako sem se odločil podati v oblikovalske vode in ustanoviti lastno znamko,« pove.Nastali so suknjiči z eno- in dvorednim zapenjanjem, ki jih podpirajo srajce, polo majice, hlače, puliji. Vsa oblačila so krojena in zašita po meri, z lokalno proizvodnjo z dolgoletno tradicijo in iz visokokakovostnih materialov iz Italije. Koga je Matjaž imel v mislih pri snovanju kolekcije?»Namenjena je samozavestnim moškim, ki se zavedajo kakovosti in pomena po meri krojenih oblačil, in predvsem tistim moškim, ki vedo, da z dobro krojenim suknjičem lahko dosežejo kar koli. Naša posebnost je poudarek na suknjičih z dvorednim zapenjanjem, ki jih je na tržišču težko najti kljub vse večjemu povpraševanju in zanimanju zanje,« pove. Sam najraje nosi prav te, saj so brezčasna klasika, ki se vse hitreje vrača v garderobe sodobnih moških. Sicer je edini ustanovitelj znamke, v izziv se je podal sam, ima pa zdaj široko ekipo strokovnjakov z različnih področij. Trenutno se osredotoča na domače tržišče, ozira pa se tudi na tuji trg. Poleg vseh obveznosti, ki jih ima, je na začetku prevzel tudi vlogo manekena in je svojo kolekcijo predstavljal kar sam.