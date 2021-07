Mister Gašper Tratnik v tujino kot podjetnik

Prodor na ameriško tržišče je bil največji in verjetno najtežji izziv.

Ko se je z izbora za mistra Slovenije podal v svet mode, sini niti predstavljal, kam vse ga bo odpeljala pot. Nekaj časa je prebival v Aziji, uspelo se mu je prebiti med obraze, ki so oglaševali izdelke prestižnih tujih znamk. Ne prav pogosto, a redno se je vračal v Slovenijo, vendar kariera v tujini terja svoj davek oziroma selitev. Ambiciozno se je podal v svet oblikovanja in ustvarjanja. Večina manekenskih kolegov ne ubira takšne poti, ampak se osredotoča predvsem ali le na kariero v modelingu, Gašperju pa se je zdela najbolj naravna stvar, da oglašuje tudi izdelke, ki so plod njegovih zamisli in dela.Tako je ustvaril kolekcijo GT. Sprva je ta vsebovala le en izdelek, pozneje nekaj, danes pa je v njej na voljo marsikaj, tudi ročne ure in oblačila. Čeprav se je v projekt podal sam, so se trdo delo, ideje in volja izkazali za uspešne. Sprva je bilo izdelke možno kupiti le pri nas, danes so na voljo skoraj po vsem svetu. »GT collection je prepoznavna blagovna znamka nakita tako v Ameriki kot tudi v Evropi. Letos smo odprli spletno trgovino, specializirano za ameriški trg, ter lansirali izdelke na Amazonu. Prodor na ameriško tržišče je bil največji in verjetno tudi najtežji izziv. Glede na to, da so Američani znani kot veliki potrošniki, se mi je zdela ideja, da poskusimo na tamkajšnjem trgu, zelo zanimiva,« pravi. Na drugi strani luže je konkurenca ogromna. »Ko smo začeli sodelovati z zunanjimi sodelavci iz Amerike in testirali ogromno spremenljivk, smo po več kot enem letu našli, kar smo iskali. Treba je bilo vložiti ogromno denarja v raziskave trga in strategije marketinga, da smo prebili led. Naslednji korak je nemški trg, sledita Italija in Francija. Vse to je v načrtu še to leto,« nam je zaupal slovenski mister.Fotografije za zadnjo kolekcijo je posnel v Milanu, Gašper jo predstavlja z modelom. Projekt je organiziral sam, ker je natančno vedel, kakšne fotografije želi. »Pomagal mi je prijatelj, ki se je tudi podpisal pod vse fotografije kot modni fotograf. S Cristianom sva se spoznala leta 2013 v Kuala Lumpurju, kjer sva delala kot modela za tamkajšnjo agencijo. On se je pozneje posvetil fotografiji in zdaj sodelujeva na drugačen način,« je še dodal.