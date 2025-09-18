  • Delo d.o.o.
TJAŠA VEZJAK

Miss turizma je Prekmurka, letošnji izbor je bil nekaj posebnega (FOTO)

Glamurozen večer v portoroškem Avditoriju ni bil le lepotni izbor, temveč tudi poklon petim desetletjem delovanja imenitne Barbare Misson.
Ana Marija Cokan je postala prva spremljevalka, Zala Pal je nova miss turizma 2025, Živa Knific njena druga spremljevalka, Anja Vujadinovikj pa miss radia Zeleni val. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Ana Marija Cokan je postala prva spremljevalka, Zala Pal je nova miss turizma 2025, Živa Knific njena druga spremljevalka, Anja Vujadinovikj pa miss radia Zeleni val. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Prireditev je bila hkrati poklon 50-letnici delovanja vizionarske Barbare Misson, ki je večer preživljala v družbi hčerke Maje in sina Domna Missona.

Prireditev je bila hkrati poklon 50-letnici delovanja vizionarske Barbare Misson, ki je večer preživljala v družbi hčerke Maje in sina Domna Missona.

Večer lepote in ambicioznosti sta s svojim ubranim petjem popestrila glasbena zakonca Alenka Gotar in Anže Šuštar.

Večer lepote in ambicioznosti sta s svojim ubranim petjem popestrila glasbena zakonca Alenka Gotar in Anže Šuštar.

Borut Bažec, direktor Avditorija Portorož, in legendarni primorski glasbeni maček Tulio Furlanič

Borut Bažec, direktor Avditorija Portorož, in legendarni primorski glasbeni maček Tulio Furlanič

Kandidatke so se sprehodile tudi v kopalkah.

Kandidatke so se sprehodile tudi v kopalkah.

Ana Marija Cokan je postala prva spremljevalka, Zala Pal je nova miss turizma 2025, Živa Knific njena druga spremljevalka, Anja Vujadinovikj pa miss radia Zeleni val. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET
Prireditev je bila hkrati poklon 50-letnici delovanja vizionarske Barbare Misson, ki je večer preživljala v družbi hčerke Maje in sina Domna Missona.
Večer lepote in ambicioznosti sta s svojim ubranim petjem popestrila glasbena zakonca Alenka Gotar in Anže Šuštar.
Borut Bažec, direktor Avditorija Portorož, in legendarni primorski glasbeni maček Tulio Furlanič
Kandidatke so se sprehodile tudi v kopalkah.
M. S.
 18. 9. 2025 | 05:29
A+A-

V portoroškem Avditoriju je potekala velika gala prireditev Zlatih 50 z zvezdami pod zvezdami in izbor miss turizma Slovenije 2025. Gala prireditev je bila hkrati počastitev 50-letnice delovanja ene najvplivnejših žensk slovenske modne, lepotne in poročne scene Barbare Misson.

Prireditev je bila hkrati poklon 50-letnici delovanja vizionarske Barbare Misson, ki je večer preživljala v družbi hčerke Maje in sina Domna Missona.
Prireditev je bila hkrati poklon 50-letnici delovanja vizionarske Barbare Misson, ki je večer preživljala v družbi hčerke Maje in sina Domna Missona.

Kot 15-letnica je stopila na manekensko pot, postala obraz Rašice, Almire, Mure in zablestela na modnih brveh nekdanje Jugoslavije. Za jugoslovanski protokol je organizirala nešteto modnih revij, med drugim na Bledu, kjer je sodelovala pri pomembnih državnih dogodkih. V zgodnjih letih je dobila ponudbo za delo v Parizu pri Yves Saint Laurentu, a se je odločila za vrnitev domov – želela si je dokončati šolo, si ustvariti družino in se izoblikovati kot ženska s poslanstvom. Po odprtju prvega butika v Ljubljani in pozneje na Bledu jo je življenje zaneslo na Obalo, kjer je z novo energijo postavila temelje sodobnega sveta mode in dogodkov pri nas.

Od sredine 70. do 90. let je organizirala tudi po tri modne revije na dan. Bila je prva v Sloveniji, ki je organizirala poroke zunaj matičnega urada. Uvedla je manekenske šole, poročne sejme, izbirala prve zmagovalke regionalnih in državnih izborov lepotic, ki so danes javne osebnosti. Pod njenim okriljem so zrasle številne prepoznavne manekenke in voditeljice, med njimi Tara Zupančič, Iris Mulej, Lara Komar in Tjaša Vezjak, ki je postala miss turizma sveta.

Kandidatke so se sprehodile tudi v kopalkah.
Kandidatke so se sprehodile tudi v kopalkah.

Letošnji izbor je bil zaradi častitljive obletnice nedvomno nekaj posebnega. Miss turizma Slovenije 2025 je postala Zala Pal iz Murske Sobote. Izbrali so jo med 11 kandidatkami. Slovenijo bo zastopala na svetovnem izboru Miss Tourism World na Kitajskem. Prva spremljevalka je postala Ana Marija Cokan, druga pa Živa Knific. Naziv miss radia Zeleni val je prejela Anja Vujadinovikj.

Večer lepote in ambicioznosti sta s svojim ubranim petjem popestrila glasbena zakonca Alenka Gotar in Anže Šuštar.
Večer lepote in ambicioznosti sta s svojim ubranim petjem popestrila glasbena zakonca Alenka Gotar in Anže Šuštar.
Borut Bažec, direktor Avditorija Portorož, in legendarni primorski glasbeni maček Tulio Furlanič
Borut Bažec, direktor Avditorija Portorož, in legendarni primorski glasbeni maček Tulio Furlanič

