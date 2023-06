Miss Slovenije in znani glasbenik sta se mudila v Biogradu na moru

V teh nenavadnih časih, polnih sovraštva in razdvajanja, so projekti, ki prisegajo na ljubezen in razumevanje ter krepijo vezi med različnimi narodi, še bolj dragoceni. Enega takšnih so pred kratkim organizirali v Biogradu na moru na Hrvaškem, njegova posebnost pa je bila, da je bil v celoti posvečen slovenski kulturi. Slovenski vikend, ki je v dalmatinskem mestu že tradicionalen, odvija pa se zaradi pobratenja s slovenskimi Radljami ob Dravi, je letos potekal pod geslom Ljubezen brez meja. Na dogodku so kuhali in predstavljali slovenske dobrote, plesali ob spremljavi tradicionalne slovenske glasbe, udeleženci pa so imeli možnost spoznati tudi miss Slovenije 2022 Vido Milivojša. V nagovoru je omenila, da pozdravlja še več takih dogodkov, ki so namenjeni povezovanju in negovanju tistega našega, slovenskega. Med drugim se je zahvalila Biogradu na moru za sodelovanje in povabila vse, da se udeležijo finalne prireditve Miss Slovenije 2023 v Radljah ob Dravi. Po nagovoru se je začel koncert slovenskega glasbenika Luka Basija. Pri projektu Miss Slovenije so se odločili udeležiti dogodka zaradi letošnjega sodelovanja z občino Radlje ob Dravi, pa tudi ker je bil povsem v skladu z njihovim poslanstvom, ki je podpiranje slovenskega in Slovenije. »Podpiramo dogodke, ki so namenjeni negovanju in ohranjanju slovenske kulture. Ob spoštovanju drugih narodov in kultur verjamemo, da je pomembno, da cenimo svojo državo in narodno identiteto,« nam je zaupala lastnica licence za miss Slovenije Jelka Verk.