Iztoku Gartnerju se je uresničila velika želja, gostil je najlepšo Slovenko

Radijski in televizijski voditelj Iztok Gartner, ki je v svojih oddajah Gartnerjev bordel na eni od televizij gostil številna lepa dekleta in je velik filmoljub, je v teh dneh še posebno ponosen. Uspelo mu je posneti pogovor oziroma podkast z Bernardo Marovt; objavljen je bil včeraj, 4. maja.

Brezčasna lepotica Bernie je leta 1983 zmagala na izboru za miss Jugoslavije, na tekmovanju za miss sveta v Londonu se je uvrstila med 15 najlepših in osvojila nagrado za miss fotogeničnosti, prejela pa je še številne druge nagrade. Sodelovala je s Claudio Schiffer, Lindo Evangelista, Naomi Campbell, spoznala je Leonarda DiCapria, Arnolda Schwarzeneggerja, Sylvestra Stallona, Michaela Schumacherja in legendarnega brazilskega nogometaša Peleja.

Vedno si jo je želel spoznati, tokrat se mu je želja uresničila. FOTO: OSEBNI ARHIV

Družila se je z najbolj znanimi svetovnimi manekenkami pa tudi filmskimi igralci, zato je nastal izjemno zanimiv pogovor. »Z Bernardo sva se dobila v Celju, kamor je prišla iz Milana, kjer živi večino časa, in v dveurnem pogovoru mi je zaupala stvari, ki jih ni še nikomur. Izjemno dobro sva se ujela in se podružila tudi po koncu intervjuja,« nam je zaupal Gartner, ki se je z lepotico družil v grajskem stolpu Hotela Evropa, kjer se poroči veliko parov.

Bernarda Marovt je več kot štirideset let po tem, ko je postala najlepša Jugoslovanka, še vedno model s stalno agencijo v prestolnici mode – Milanu. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Meni se je brez dvoma uresničila največja želja, to je, da bi nekoč spregovoril in se podružil z zame in za mnoge druge najlepšo Slovenko vseh časov, katere slike so pred leti krasile tudi mojo sobo, saj sem bil njen veliki oboževalec. Nikoli se še nisva srečala v živo, tokrat pa je bila sreča končno na moji strani. In ne samo to, da sem jo srečal, tudi podkast sva posnela, kar je res neverjetno in mi je v izjemno čast. Bernarda je lepotica, ki ji čas ne more do živega. Prava dama in neverjetna ženska ter neusahljiv vir nepozabnih zgodb, ki sem jim prisluhnil z odprtimi usti,« je dodal.