Mišo Molk obtožil, da laže in razkril njene zaslužke

Po objavi članka, o šoku Miše Molk, ki ga je doživela na RTV Slovenija, smo v elektronski nabiralni prejeli odziv Valentina Areha, ki je bil takrat del vodstva RTV Slovenija. Zbodle so ga besede, da so oddajo Z Mišo ukinili »brez kakršnegakoli argumenta« in da je »to bil šok – ker mi tega ni nihče sporočil, nihče utemeljil«.

»Žal je njena izjava v celoti neresnična. Žalosti me, da nekoč ugledna televizijska osebnost, ki smo jo na zaslonih pred 30 leti vsi radi spremljali, v javnosti daje lažne izjave,« trdi Areh. Pojasnjuje, da je imela njena oddaja zelo slabo gledanost, kljub temu, da se je med epidemijo koronavirusa gledanost večine oddaja, tako Areh, povečala.

»Odločili smo se, da število oddaj "Z Mišo" povečamo. Upali smo, da bo tedenska oddaja bolje sprejeta med gledalci, hkrati pa bo morala Miša Molk ustvariti več kot 10 intervjujev, saj je prejemala plačo z dodatki v višini skoraj 4800 evrov brutto.«

Želeli so več vsebin

12. oktobra 2021, pripoveduje Areh, ji je na razgovoru izpostavil, da se premalo pojavlja na televiziji in da zaradi njenih bogatih izkušenj želi videti več njenega angažma: »Zahvalila se mi je in potožila, da v času prejšnje direktorice Natalije Gorščak ni imela niti enega televizijskega projekta razen te oddaje. Poleg tega so jo prejšnji direktorji proti njeni volji iz razvedrilnega preselili kar v informativni program. Ponudil sem ji enkrat tedensko oddajo, ki bi jo uvrstili v Programsko produkcijski načrt za leto 2022. Miša Molk se ni strinjala in trdila, da bi bila preveč obremenjena. Razložil sem ji, da v Sloveniji, Evropi in v Ameriki ni televizijskega novinarja, ki bi naredil samo 10 intervjujev na leto in prejel plačo vrtoglavih 57.600 evrov. Visoka plača ni bila korektna do vseh prebivalcev Slovenije, ki komaj shajajo iz meseca v mesec. Po izkušnjah drugih novinarjev na ORF in BBC smo ugotovili, da novinar za takšen intervju potrebuje teden dni dela, na POP TV še manj, Miša Molk pa je zahtevala mesec dni. Vljudno sem jo prosil naj pristane na tedensko oddajo, ker cenimo njeno znanje in izkušnje. Odgovorila je, da mora premisliti.«

Dober teden kasneje so jo, tako Areh, povabili na razgovor, na katerega pa je ni bilo: »V večernih urah 25. oktobra 2021 je Miša Molk nenapovedano prišla k meni v pisarno in mi sporočila, da me kot mladega človeka zelo ceni in verjame, da je ne bom dodatno obremenil. Ponudil sem ji kompromis in jo prosil naj pripravi oddajo "Z Mišo" vsake 14 dni, torej približno dva intervjuja na mesec, ker bom moral drugače oddajo ukiniti. Miša Molk je znova odvrnila, da bo razmislila.«

Kako so ukinili oddajo

Nekaj dni kasneje je prispelo osebno pismo v ovojnici, v katerem je po besedah Areha zapisala, da bo vse ostalo brez sprememb, da bo naredila le deset intervjujev na leto in nič več ter da dobro ve, da njene oddaje ne bomo ukinili: »Novembra 2021 smo Programskemu svetu predlagali ukinitev enkrat mesečne oddaje, v upanju, da bo Miša Molk posredovala nove ideje in predloge, kakšnega novega projekta se bo lotila. Žal nisem prejel niti enega samega predloga. Še več. Prihajala je v službo in ni praktično nič delala ter prejemala plačo z dodatki v višini 4800 evrov. Prejemala je celo dodatek za nočno delo (čeprav ponoči ni imela dela).«

»S tem, ko Miša Molk trdi, da ji nihče ni sporočil, da bo njena oddaja ukinjena in da ji nihče tega ni utemeljil je jasno, da načrtno in zavestno laže. Njeni motivi so mi neznani. Vse sestanke o oddaji "Z Mišo" je zabeležila tudi tajnica direktorja TV Slovenija. Resnično me žalosti, da glede na to, da sem Mišo Molk res cenil, da smo ji v nasprotju s preteklimi vodstvi RTV ponujali še več oddaj, se zdaj od TV Slovenija poslavlja z lažmi. Težko razumem, da se nekdo v starosti 69 let do zadnjega upira upokojitvi, kljub temu, da mladi novinarji ne dobijo dela. V preteklosti so se upokojile tudi druge velike zvezde TV Slovenija: od Janeza Čučka, Tomaža Terčka, Jureta Pengova in Mita Trefalta. Vse bomo imeli v lepem spominu. Vsi so odšli zadovoljno in ponosno. Nihče se na stara leta ni od ekranov poslovil z lažmi,« je zaključil Valentin Areh.