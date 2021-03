Mislil je, da ga bo Werner zavrnil

Skladbo Druže moj sta priljubljena glasbenika in prijatelja Rusko Richie in Werner Brozović sicer napovedovala že dolgo, a je vedno prišlo kaj vmes, na dan žena pa sta se Rusko, ki je ustvaril glasbo, besedilo ter bil ob Alešu Zibelniku soavtor aranžmaja, in Werner odločila, da želita javnosti predstaviti le najboljše. Videospot za pesem sta posnela že lani, vendar zaradi situacije z virusom nista vedela, kdaj bi bil pravi čas za predstavitev.



»Odločila sva se, da se bo to zgodilo 8. marca. Najina pesem govori o moških, ki sta prijatelja, vendar si delita simpatijo do iste ženske. Ona ne želi nobenega od njiju, saj ima svoje življenje in ljubezen, na koncu pa prijatelja svoja čustva do nje pripovedujeta drug drugemu,« razlaga Rusko. Priznal nam je, da med pisanjem skladbe ni bil prepričan, ali bo Werner privolil v sodelovanje. »A se je to vendarle zgodilo, saj sem ga okužil z odlično melodijo. Ko sva sedela v studiu in je prvič zapel, sva si rekla, da je to to. Oba sva začutila, da pesem vsebuje nekaj več. Nekaj, kar bo pustilo pečat,« pove o sodelovanju s prijateljem.



Videospot je režiral Perica Rai. »Perica čuti in ve, kaj hočem. Takoj je padel v pisanje scenarija, zgodba pa ima resnično močno sporočilo. Snemali smo v Abitantih, v bistvu sploh nihče izmed nas ni vedel, da v Sloveniji obstaja tako lep kraj,« je navdušen Rusko, ki je glavni vlogi v videospotu zaupal Patriciji Finster in Domnu Dobravcu. Ob tem je še povedal, da sta mu zagon in motivacijo ves čas ustvarjanja dajala prijatelja Saška Lendero in Miha Hercog.

Komentarji: